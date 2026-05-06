Bayern Múnich y PSG se juegan el pase a la final de la Champions League

El Bayern Múnich – PSG se disputa este miércoles 6 de mayo de 2026, a partir de las 21:00 horas, en el Allianz Arena de Múnich. El encuentro corresponde a la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League y llega con la eliminatoria completamente abierta tras el espectacular 5-4 favorable al PSG en la ida.

En España, el partido podrá verse por televisión a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, según la información publicada para la retransmisión del encuentro.

Una noche grande de Champions en Múnich

El duelo llega cargado de tensión, goles pendientes y cuentas por resolver. El PSG aterriza en Alemania con una mínima ventaja después de imponerse en una ida frenética, pero el Bayern se aferra al factor Allianz Arena para intentar darle la vuelta a la eliminatoria y alcanzar la final de la Champions.

El equipo alemán necesita remontar ante su afición y confía en su poder ofensivo para superar a un PSG que ha demostrado pegada, personalidad y capacidad para sufrir en los grandes escenarios. UEFA presenta el cruce como un duelo entre el seis veces campeón de Europa y el vigente campeón, un cartel que eleva aún más la expectación de la semifinal.

Bayern, obligado a atacar; PSG, con ventaja pero sin margen

La gran incógnita será cómo gestionará el Bayern el partido. Los de Múnich están obligados a buscar la portería rival desde el inicio, pero deberán medir bien los riesgos ante un PSG peligroso al contragolpe. La eliminatoria llega con un marcador tan ajustado que un solo gol puede cambiar por completo el guion.

En el conjunto alemán, la responsabilidad ofensiva vuelve a recaer en sus hombres de ataque, con la necesidad de transformar el dominio en ocasiones claras. Enfrente, el PSG de Luis Enrique tratará de controlar los momentos del partido, aprovechar los espacios y hacer valer la renta obtenida en París.

El árbitro del Bayern – PSG

El encargado de dirigir el encuentro será el portugués João Pinheiro, con el italiano Marco Di Bello en el VAR. La elección arbitral añade otro elemento de atención a un partido que se prevé intenso, físico y con mucho en juego desde el primer minuto.

Una semifinal con aroma de final anticipada

El Bayern Múnich – PSG promete ser una de las grandes noches de la temporada europea. El marcador de la ida, la calidad de ambas plantillas y el premio de alcanzar la final convierten el partido en una cita imprescindible para los aficionados al fútbol.

Con el Allianz Arena empujando y el PSG defendiendo una ventaja mínima, la semifinal llega al punto decisivo: noventa minutos para saber quién sigue soñando con levantar la Champions League.