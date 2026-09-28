El absentismo laboral ha alcanzado cifras récord en España, con una tasa del 7,68% en 2025, lo que implica que más de 1,6 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo diariamente. Un estudio de Doctor i e iSalud Corporate revela que la salud mental concentra ya el 50% de las demandas de atención en las empresas, superando a las problemáticas musculoesqueléticas como motivo de utilización del seguro médico.

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Según el estudio «Seguros de Salud 2025: El horizonte de los seguros de salud en el ámbito corporativo», elaborado junto a KPMG, los trastornos psicológicos están adquiriendo un peso cada vez mayor, subrayando la importancia de la intervención temprana y el acceso inmediato a profesionales sanitarios para prevenir bajas laborales. La duración promedio de las bajas laborales ha aumentado, pasando de 25,97 días en 2019 a 30,28 días en 2024.

La realidad del absentismo no comienza en el momento en que un trabajador solicita la baja, sino mucho antes. Problemas como la ansiedad y el estrés prolongado requieren atención antes de que se conviertan en incapacidad temporal. Jenipher Soto, Corporate Business Manager de iSalud Corporate, destaca que una intervención rápida puede evitar que un problema puntual se agrave.

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La telemedicina se presenta como una solución para facilitar el acceso a atención médica y psicológica, permitiendo que el 62% de los asegurados consulta servicios de telemedicina para atención general y de salud mental. Esta modalidad reduce los tiempos de espera y permite resolver dudas en fases iniciales de problemas de salud.

Las empresas están adaptando sus políticas de bienestar, con un 52% integrando seguros médicos en sus planes de compensación. Este acceso no solo beneficia a los trabajadores, sino que también se ha demostrado que influye en las decisiones de incorporación a las empresas. La salud mental se convierte, así, en un área crítica dentro de las estrategias de bienestar corporativo.