El 31 de agosto la Iglesia recuerda a San Aidan, obispo misionero del siglo VII conocido por fundar la comunidad de Lindisfarne y por su labor evangelizadora en Northumbria (norte de la actual Inglaterra).

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Este lunes la conmemoración invita a considerar la labor misionera como un trabajo paciente y cotidiano, más centrado en acompañar que en imposiciones.

San Aidan (31 de agosto)

San Aidan —a menudo identificado como Aidan de Lindisfarne— promovió una misión basada en la proximidad: predicar en la lengua de la gente, formar comunidades y ejercer la autoridad desde el servicio. Su acción en el siglo VII contribuyó a consolidar iglesias locales en zonas que apenas conocían la organización cristiana.

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La tradición lo recuerda como obispo y misionero que priorizaba formar, acompañar y sostener a los fieles en su crecimiento. Esa coherencia personal —vivir lo que se predica— fue el sello de su ministerio.

Otros santos que se celebran el 31 de agosto

San Dominguito de Val : beato vinculado a la devoción popular en la Península.

: beato vinculado a la devoción popular en la Península. San José de Arimatea : conocido en la tradición como el discípulo que entregó su sepulcro tras la Pasión.

: conocido en la tradición como el discípulo que entregó su sepulcro tras la Pasión. San Nicodemo : recordado por su encuentro nocturno con Jesús y su participación en el entierro.

: recordado por su encuentro nocturno con Jesús y su participación en el entierro. San Ramón Nonato : santo asociado históricamente a la predicación franciscana.

: santo asociado históricamente a la predicación franciscana. San Paulino de Tréveris : obispo recordado por su compromiso pastoral en la región de Tréveris .

: obispo recordado por su compromiso pastoral en la región de . San Wala: figura presente en las fuentes de la tradición occidental.

Devoción popular en torno al 31 de agosto

En parroquias y comunidades cristianas la fecha suele aprovecharse para orar por los misioneros y para enseñar el Evangelio en familia mediante lecturas y acciones de caridad sencillas.

En Ceuta, la sede del obispado está en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, dentro de la diócesis de Cádiz y Ceuta; el calendario litúrgico diocesano integra estas conmemoraciones y sirve de referencia para las celebraciones locales.

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