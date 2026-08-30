El 31 de agosto la Iglesia recuerda a San Aidan, obispo misionero del siglo VII conocido por fundar la comunidad de Lindisfarne y por su labor evangelizadora en Northumbria (norte de la actual Inglaterra).
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Este lunes la conmemoración invita a considerar la labor misionera como un trabajo paciente y cotidiano, más centrado en acompañar que en imposiciones.
San Aidan (31 de agosto)
San Aidan —a menudo identificado como Aidan de Lindisfarne— promovió una misión basada en la proximidad: predicar en la lengua de la gente, formar comunidades y ejercer la autoridad desde el servicio. Su acción en el siglo VII contribuyó a consolidar iglesias locales en zonas que apenas conocían la organización cristiana.
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La tradición lo recuerda como obispo y misionero que priorizaba formar, acompañar y sostener a los fieles en su crecimiento. Esa coherencia personal —vivir lo que se predica— fue el sello de su ministerio.
Otros santos que se celebran el 31 de agosto
- San Dominguito de Val: beato vinculado a la devoción popular en la Península.
- San José de Arimatea: conocido en la tradición como el discípulo que entregó su sepulcro tras la Pasión.
- San Nicodemo: recordado por su encuentro nocturno con Jesús y su participación en el entierro.
- San Ramón Nonato: santo asociado históricamente a la predicación franciscana.
- San Paulino de Tréveris: obispo recordado por su compromiso pastoral en la región de Tréveris.
- San Wala: figura presente en las fuentes de la tradición occidental.
Devoción popular en torno al 31 de agosto
En parroquias y comunidades cristianas la fecha suele aprovecharse para orar por los misioneros y para enseñar el Evangelio en familia mediante lecturas y acciones de caridad sencillas.
En Ceuta, la sede del obispado está en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, dentro de la diócesis de Cádiz y Ceuta; el calendario litúrgico diocesano integra estas conmemoraciones y sirve de referencia para las celebraciones locales.