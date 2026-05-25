La Guardia Civil concluye en un nuevo informe de más de 300 páginas que los ingresos de la esposa del presidente del Gobierno se corresponden con su actividad profesional ordinaria.

MADRID.— La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo y exhaustivo informe al juez Juan Carlos Peinado en el que concluye que no existen movimientos financieros de carácter sospechoso, opaco o irregular en las cuentas bancarias de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según el análisis policial de 317 páginas, la «información bancaria» examinada «concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales» ordinarias de Gómez. Los agentes detallan que no se han localizado pagos extraños, comisiones delictivas ni indicios de un enriquecimiento ilícito.

Análisis de los ingresos profesionales

Dentro del desglose patrimonial, los investigadores de la UCO constatan que la mayor parte de los ingresos percibidos por Begoña Gómez en los últimos años proceden de su salario por cuenta ajena y de sus colaboraciones académicas. El informe recoge, entre otros datos, que recibió un total de 196.353 euros procedentes de la Fundación Instituto de Empresa entre los años 2019 y 2022 por su relación laboral, una vía de investigación que, cabe recordar, ya fue excluida expresamente de las pesquisas por la Audiencia Provincial de Madrid. Asimismo, se refleja que su facturación total relacionada con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ascendió a unos 17.000 euros en un periodo de dos años.

Por otro lado, respecto a la creación de la cuestionada cátedra extraordinaria que codirigía en la Complutense —el núcleo sobre el que se originó la causa judicial—, la Guardia Civil constata que su puesta en marcha se realizó de acuerdo con la normativa marco regulada por la propia universidad pública.

Matices sobre la contratación pública

Pese a descartar de forma contundente la existencia de dinero negro o flujos financieros ocultos, el documento remitido al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid incluye ciertos matices técnicos en el plano administrativo. Los agentes señalan que en algunos expedientes de contratación específicos vinculados a la cátedra se detectaron decisiones tomadas de manera «premeditada» que pudieron haberse tramitado al margen de los procedimientos habituales de la normativa interna de contratación.