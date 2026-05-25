El fuego se inició de madrugada en la planta baja del edificio y ha obligado a cortar el tráfico en las inmediaciones del río Guadalmedina. No se registran daños personales.

MÁLAGA (EFE).— Un incendio declarado en la madrugada de este lunes en la planta baja de un céntrico hotel de Málaga ha obligado a evacuar de urgencia a más de un centenar de huéspedes que se encontraban en el establecimiento. Afortunadamente, según han confirmado los servicios de emergencia, el siniestro se ha saldado sin que se hayan producido daños personales.

El Centro de Coordinación de Emergencias (112) comenzó a recibir las primeras llamadas de alerta en torno a la 1:30 horas. Varios particulares informaban de la presencia de llamas y humo en un hotel ubicado en la calle Cerrojo, una zona muy próxima al entorno del río Guadalmedina.

Despliegue de emergencia y origen del fuego

Ante la magnitud del aviso, se activó de inmediato un amplio dispositivo en el que han participado dotaciones de los Bomberos de Málaga, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por la Agencia EFE, las primeras pesquisas apuntan a que el fuego se habría originado en el Gran Café, un establecimiento hostelero situado justo debajo del hotel, y desde allí las llamas se propagaron con rapidez hacia la estructura superior del edificio.

A pesar de que el desalojo se completó con éxito y con rapidez, el suceso ha generado momentos de gran alarma y preocupación entre los vecinos y viandantes de este céntrico barrio malagueño. Los servicios sanitarios permanecieron en el lugar de manera preventiva para asistir y garantizar la seguridad de todos los clientes evacuados.

Labores de extinción y afección al tráfico

Efectivos del cuerpo de bomberos continúan trabajando sobre el terreno, ya que el fuego ha permanecido activo en varios puntos del interior del inmueble durante las últimas horas. Paralelamente, los técnicos han comenzado a evaluar los daños estructurales sufridos por el edificio para garantizar que es seguro regresar.

Con el objetivo de facilitar el trabajo de los camiones de bomberos y asegurar el perímetro, la Policía Local ha procedido a cortar el tráfico rodado y peatonal en las calles aledañas, lo que está provocando importantes retenciones y complicaciones en la circulación en las zonas adyacentes al centro de la capital de la Costa del Sol.