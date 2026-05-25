Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han intervenido un importante lote de joyas, relojes de lujo, dispositivos informáticos y abundante documentación empresarial en el interior de una caja fuerte ubicada en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Los papeles hallados están directamente vinculados a empresas que aparecen en la investigación judicial del denominado caso Plus Ultra.

Así se detalla en el acta del registro policial practicado el pasado martes en la oficina del expresidente, situada en la primera planta del número 35 de la calle Ferraz de Madrid. El operativo se prolongó durante aproximadamente cuatro horas.

Intento de bloqueo y apertura de la caja fuerte

El hallazgo de la caja fuerte provocó un momento de tensión durante el registro. Al ser requeridos por los agentes para que facilitaran el acceso al compartimento de seguridad, tanto el abogado de Rodríguez Zapatero como su secretaria, Gertrudis Alcázar, esgrimieron inicialmente no disponer de la llave.

Ante la negativa, la UDEF solicitó la intervención inmediata del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), la unidad de élite policial especializada en la apertura forzosa de zulos, dobles fondos y cajas de seguridad. Justo cuando los especialistas se disponían a reventar el blindaje, una de las personas presentes en el despacho claudicó y facilitó la llave a los agentes.

El material incautado por la UDEF

Una vez abierta la caja fuerte, los investigadores procedieron al inventario y a la incautación de diversos efectos de gran relevancia para la causa:

Bienes de valor: Numerosas joyas y relojes cuyo valor económico está pendiente de tasación.

Numerosas joyas y relojes cuyo valor económico está pendiente de tasación. Dispositivos de almacenamiento: Dos memorias USB y dos discos duros que ya han sido puestos a disposición judicial para su volcado y análisis tecnológico.

Dos memorias USB y dos discos duros que ya han sido puestos a disposición judicial para su volcado y análisis tecnológico. Documentación confidencial: Varias carpetas con documentación a nombre de empresas clave que están siendo formalmente investigadas en la trama de la aerolínea Plus Ultra.

El contenido de los discos duros y las carpetas de las empresas intervenidas se perfila ahora como un elemento clave para determinar el grado de implicación o la relación del expresidente del Gobierno con los hechos investigados.