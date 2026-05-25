La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio del caso Kitchen, una jornada que estará marcada por la reproducción de las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo. Estos audios resultan clave para desentrañar la presunta operación parapolicial urdida para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sustraerle información sensible para el partido.

La octava semana del proceso arranca con una gran incógnita: si los diez acusados —entre los que se encuentra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz— podrán declarar finalmente a lo largo de estos días. El juicio acumula notables retrasos y la Sala todavía tiene pendiente reproducir una parte importante de la prueba documental.

Del chófer de Bárcenas al ‘número dos’ de Interior

Tras varias sesiones centradas en las declaraciones realizadas durante la instrucción por el comisario Enrique García Castaño —quien colaboró con la Justicia antes de quedar eximido de la causa por motivos de salud—, el tribunal se adentra ahora de lleno en el archivo sonoro de Villarejo, cuya reproducción comenzó el pasado miércoles.

La Sala, que ya ha escuchado las revelaciones del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos (captado supuestamente como confidente de la trama), se centrará ahora en las conversaciones que el excomisario mantuvo con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y ‘número dos’ de Interior entre 2013 y 2015.

Entre los audios previstos para este lunes destaca un encuentro en el que Martínez pregunta explícitamente a Villarejo quién paga al «cocinero», el alias que la trama utilizaba para referirse al conductor de Bárcenas. En esa misma conversación, fechada en 2014, también se registran alusiones de Villarejo a las «saunas» del suegro de Pedro Sánchez, quien acababa de convertirse en el líder del PSOE tras ganar las primarias de su partido.

Peticiones de cárcel para la cúpula de Interior

En este procedimiento se juzga a la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy por el presunto uso de fondos reservados y recursos policiales para beneficio político.

PUBLICIDAD

Las peticiones de pena de la Fiscalía reflejan la gravedad de los delitos Inputados:

José Manuel Villarejo: 19 años de prisión (la solicitud más elevada).

19 años de prisión (la solicitud más elevada). Jorge Fernández Díaz (Exministro del Interior): 15 años de prisión.

15 años de prisión. Francisco Martínez (Exsecretario de Estado de Seguridad): 15 años de prisión.