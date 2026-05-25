El IBEX 35 ha firmado este lunes 25 de mayo de 2026 una sesión claramente positiva, con una tendencia al alza y un empuje que se tradujo en una nueva marca por encima del cierre previo. El selectivo cerró en 18.387,40 puntos, lo que supone una subida de 402,10 puntos (+2,24%) frente a la sesión anterior. La jornada arrancó con cautela, pero el mercado fue ganando tracción hasta alcanzar un máximo intradía en la zona de 18.412.

Cómo cerró el IBEX 35

Según los datos publicados por Yahoo Finance, el índice abrió en 18.191,40 puntos y llegó a registrar un máximo intradía de 18.412,00. El mínimo se situó, prácticamente desde el inicio, en 18.191,40, lo que deja una lectura de fortaleza: pese a que el suelo de la sesión fue respetado, el movimiento posterior fue claramente de recuperación y expansión hacia arriba.

El cierre de hoy contrasta con el nivel con el que terminó la sesión anterior, en 17.985,30 puntos. En términos de impulso, el IBEX 35 encadena un día con mayor amplitud y un comportamiento coherente con la tendencia alcista que marca la jornada: el mercado no solo reacciona, sino que asienta el precio en el cierre, elevando la referencia para el arranque de la próxima sesión.

Lectura de mercado

Volatilidad contenida: el mínimo intradía coincide con la apertura, pero el desarrollo posterior evitó retrocesos relevantes.

el mínimo intradía coincide con la apertura, pero el desarrollo posterior evitó retrocesos relevantes. Sesgo comprador: el tramo final se mantuvo por encima del arranque, reflejando demanda sostenida.

el tramo final se mantuvo por encima del arranque, reflejando demanda sostenida. Recuperación de niveles: el salto desde el cierre anterior refuerza el tono positivo y mejora la foto técnica a corto plazo.

En este contexto, la cotización se mueve con la lógica típica de los días de revalorización: primero se prueba el nivel de referencia y, después, los inversores amplían posiciones cuando el precio demuestra capacidad para sostenerse.

Evolución de la semana

La semana, vista en su conjunto por los cinco cierres más recientes, dibuja una senda de mejora con altibajos. Tras una sesión previa con incrementos, el IBEX 35 avanzó hacia los 18.000 y, desde ahí, terminó escalando hasta superar con claridad la cota de los 18.300.

En el tramo observado:

19 de mayo: cierre en 17.670,10 (arranque en 17.754,30; máximo 17.858,20).

cierre en (arranque en 17.754,30; máximo 17.858,20). 20 de mayo: cierre en 18.051,70 (+subida relevante frente al día anterior).

cierre en (+subida relevante frente al día anterior). 21 de mayo: cierre en 17.975,20 , con un ajuste tras el avance previo.

cierre en , con un ajuste tras el avance previo. 22 de mayo: cierre en 17.985,30 , manteniendo el rango alto sin consolidar una nueva expansión.

cierre en , manteniendo el rango alto sin consolidar una nueva expansión. 25 de mayo: cierre en 18.387,40, con una subida de 2,24% y máximo intradía en 18.412.

Así, el lunes actúa como catalizador al cambiar la dinámica: después de dos cierres en torno a los 18.000, el índice retoma el impulso y recupera terreno con una sesión más direccional. Más que un simple rebote, el hecho de cerrar con fuerza sugiere que el mercado está dispuesto a pagar por encima de los niveles de la semana anterior.

Euríbor y mercados

En el trasfondo, la conversación sobre tipos de interés y el Euríbor continúa siendo un referente para hogares y decisiones financieras, especialmente en un entorno donde cualquier matiz en expectativas monetarias puede afectar al sentimiento. Sin entrar en cifras concretas, el contexto general es el de una mirada atenta a la evolución de los tipos y a la señal que transmiten los bancos centrales sobre la senda futura de la política monetaria.

Cuando el mercado percibe cambios en el grado de restricción monetaria—ya sea por expectativas de recortes, por mantenimiento prolongado o por revisiones de trayectoria—se traslada al precio de activos y también al coste financiero. En términos bursátiles, ese canal suele influir en la valoración de sectores sensibles a tipos (como inmobiliarias o compañías con estructuras de deuda más relevantes), además de impactar en el apetito por el riesgo.

Por ello, el tono alcista del IBEX 35 en esta sesión debe leerse como parte de un equilibrio entre flujos y expectativas: a falta de una única causa, lo habitual es que converjan compras selectivas, mejora del sentimiento y, en paralelo, un entorno macro-financiero que no castiga el mercado con nuevas subidas percibidas de forma inmediata.

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Cierre: El IBEX 35 cerró el lunes 25 de mayo de 2026 en 18.387,40 puntos, con +2,24% y una tendencia al alza. Fuente: Yahoo Finance.