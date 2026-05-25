La Guardia Civil ha detenido a once personas acusadas de organizar y participar en carreras ilegales con vehículos modificados. La red operaba principalmente en la zona sur de la Comunidad de Madrid, aunque también se desplazaba de forma habitual a provincias como Toledo, Cuenca y Navarra, llegando a congregar a centenares de personas.

La investigación, liderada por agentes del Sector de Tráfico de Madrid, comenzó el pasado verano tras detectarse un incremento de estas actividades ilícitas en el marco de los controles preventivos contra los delitos de seguridad vial.

‘Kedadas’ masivas de más de 500 personas en redes sociales

Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, los presuntos cabecillas utilizaban las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para organizar las denominadas ‘kedadas’. En estos eventos masivos —que se programaban habitualmente en fines de semana— fijaban ubicaciones, fechas y horas concretas, logrando reunir a más de 500 asistentes.

A las citas acudían conductores procedentes de diferentes comunidades autónomas para exhibir y competir con coches que habían sido previamente modificados para potenciar de forma extrema sus características técnicas.

Un protocolo de fuga y matrículas manipuladas

Los municipios del sur de Madrid, como Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro o Coslada, eran los puntos de encuentro más recurrentes de la trama, aunque las concentraciones se expandieron con rapidez a Toledo, Cuenca y Navarra.

Para evitar la acción de la justicia, los organizadores —que también competían en las carreras— utilizaban estrictas medidas de seguridad:

Ocultaban su identidad con pasamontañas .

. Manipulaban las placas de matrícula de los vehículos.

de los vehículos. Contaban con un protocolo de actuación coordinado para eludir y darse a la fuga en caso de ser sorprendidos por las patrullas de la Guardia Civil.

Un grave peligro para la seguridad vial

El instituto armado ha alertado del elevado riesgo que suponían estas prácticas, ya que los conductores ponían en grave peligro la integridad física del resto de usuarios de la vía pública durante sus desplazamientos en carreteras y autovías, donde realizaban carreras de velocidad.

Balance de la operación: El operativo se ha cerrado con once detenidos —todos ellos varones de entre 18 y 25 años, de distintas nacionalidades y con antecedentes policiales—. Además, se han intervenido cuatro vehículos, así como material diverso que incluía pasamontañas y bengalas.

A los arrestados se les imputan los presuntos delitos de conducción temeraria, falsedad documental, simulación de delitos, desobediencia grave a agentes de la autoridad y pertenencia a organización criminal.