La crisis en Irán ha tomado un rumbo preocupante tras el reciente bombardeo por parte de Estados Unidos e Israel, lo que ha llevado a líderes europeos a pedir moderación y diálogo para evitar que la situación se agrave.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, han emitido un comunicado conjunto subrayando la urgencia de «prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación».

En el comunicado, ambos líderes europeos expresaron su preocupación por los acontecimientos en Irán y reafirmaron el compromiso de la Unión Europea (UE) con la seguridad nuclear, instando a la colaboración con socios en la región para abordar la crisis.

El contexto del ataque se complica con los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha prometido llevar a cabo una operación militar «masiva y continua» para garantizar que Irán no adquiera armas nucleares, lo que ha intensificado aún más la alarma internacional.

Von der Leyen y Costa han enfatizado que la UE ha implementado sanciones amplias en respuesta a «las acciones del régimen iraní» y han trabajado en fomentar esfuerzos diplomáticos que busquen soluciones negociadas a los programas nucleares y balísticos de este país.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha rechazado la intervención militar de EE.UU. e Israel, argumentando que esta contribuye a un entorno internacional más incierto y exigió una desescalada inmediata y retorno al diálogo en la búsqueda de una solución política duradera en la región.

En este mismo sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha sostenido que «el diálogo y la desescalada son claves para la paz y estabilidad» y ha mantenido conversaciones con otros líderes del mundo árabe, reafirmando el compromiso de España con la paz en la región.

Además, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, advirtiendo que la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán podría tener graves repercusiones para la paz mundial.

Las Fuerzas de Defensa de Israel, junto a las fuerzas militares de Estados Unidos, han lanzado una campaña denominada «Furia Épica» cuyo objetivo declarado es debilitar el régimen de Irán, algo que según muchos observadores podría llevar a una mayor inestabilidad en toda la región.