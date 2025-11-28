La UFC quedó sorprendida este jueves con el anuncio de Ilia Topuria, quien reveló que se retirará temporalmente del octágono durante los primeros meses del próximo año debido a una complicada situación personal. Esta decisión ha dejado un vacío en la categoría de peso ligero, obligando a la organización a tomar medidas rápidas para mantener la emoción de los aficionados.

El CEO de la UFC, Dana White, se pronunció al respecto y confirmó que se organizará un combate entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje, quienes competirán para determinar al rival interino de Topuria. El ganador de este enfrentamiento luchará por el cinturón interino de peso ligero, generando aún más expectación para el regreso de ‘El Matador’ al octágono.

Sin embargo, la noticia no ha sido recibida de manera unánime. Uno de los más críticos ha sido Arman Tsarukyan, quien ha venido subiendo puestos en el ranking de peso ligero con la intención de enfrentarse al campeón. El armenio, que ocupa el número 1 del ranking, se mostró frustrado por no ser considerado para este combate, especialmente tras haber estado provocando a Topuria para que aceptara un enfrentamiento. En redes sociales, Tsarukyan comentó: «El declive de Ilia Topuria es tremendo. De ‘El Matador’ a ‘El Pato’… y ahora va camino de ser ‘El Patético’ o ‘El Panocha’».

Ante esta situación, Paddy Pimblett no tardó en burlarse de Tsarukyan, publicando en redes sociales: “¿Te gustan las manzanas?”. La situación es aún más sorprendente considerando que Tsarukyan ocupa el primer lugar del ranking, por encima de Gaethje (número 4) y Pimblett (número 5).

Este movimiento por parte de la UFC ha desatado opiniones divididas, y los aficionados ahora estarán pendientes de cómo se desarrolla la situación en la división de peso ligero.