Un mando de la Policía Nacional ha presentado una denuncia interna contra el comisario Pedro Ferrer Peña, actual Jefe Regional de Operaciones (JEROP) de la Jefatura Superior de Ceuta, por presuntas actuaciones que, según su testimonio, habrían perjudicado el funcionamiento de la Brigada de Extranjería y afectado directamente a su labor profesional.

La denuncia, registrada en la propia Jefatura Superior, señala a Ferrer Peña —segundo máximo responsable del Cuerpo en Ceuta— por supuestas decisiones y comportamientos que habrían vulnerado los canales de comunicación internos y generado un clima laboral hostil dentro de la UCRIF.

El caso deberá ser ahora evaluado por el nuevo jefe superior, el comisario principal Eloy Román López, cuya toma de posesión está prevista para el próximo 2 de diciembre.

Cuestionamiento del conducto reglamentario

Según el documento presentado, el JEROP habría adoptado decisiones al margen del protocolo de comunicación interno, generando “desconcierto y perplejidad” entre los mandos ejecutivos. El denunciante sostiene que Ferrer Peña se habría saltado de manera reiterada el conducto reglamentario, dejando de informar a quien debía recibir determinadas comunicaciones y solicitando datos directamente a escalas inferiores sin conocimiento previo del mando responsable.

Estas actuaciones, siempre según la denuncia, habrían provocado “disfunciones graves” en el funcionamiento de la Brigada de Extranjería, además de episodios que el afectado considera gestos de “humillación laboral”.

Posible caso de acoso laboral

El escrito describe también supuestas desautorizaciones a distintos niveles, reuniones celebradas sin la participación del mando responsable del área y contactos directos con personal administrativo antes que con él. Todo ello es interpretado por el denunciante como comportamientos que podrían encajar en un caso de mobbing, extremo que deberá ser aclarado durante la investigación interna.

Fuentes consultadas confirman que la denuncia ha sido presentada oficialmente y que se abrirán diligencias internas para recabar declaraciones tanto del denunciante como del denunciado, así como de cualquier funcionario que haya tenido conocimiento del funcionamiento interno cuestionado.

Señalamientos que alcanzan a la pareja del JEROP

El documento incorpora además acusaciones relativas a la pareja del JEROP, también oficial del Cuerpo y destinada en la Jefatura. El denunciante apunta a presuntos privilegios en cuestiones como horarios, asistencias o uso de recursos oficiales, y solicita que se investigue si estos hechos suponen infracciones del reglamento policial.

Un relevo en plena controversia

Pedro Ferrer Peña ocupa el puesto de JEROP en la Jefatura Superior de Ceuta desde etapas anteriores, bajo los mandatos de los jefes superiores Javier Nogueroles y Francisco Javier López Gordo. La denuncia llega justo en el momento en el que Eloy Román López asume la máxima responsabilidad del Cuerpo en la ciudad, y deberá determinar los pasos a seguir para esclarecer lo ocurrido.