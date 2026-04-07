El viaje, que se celebrará en junio bajo el lema ‘Alzad la mirada’, tendrá un impacto económico estimado superior a los 100 millones de euros en las cuatro ciudades que recorrerá el pontífice.

La Iglesia española ya tiene presupuesto y hoja de ruta para el próximo viaje apostólico del papa León XIV. La visita, programada del 6 al 12 de junio, supondrá un desembolso inicial de al menos 15 millones de euros, según han confirmado este martes los coordinadores nacionales del evento, Fernando Giménez Barriocanal y Yago de la Cierva.

Un presupuesto al alza y autofinanciado

Durante la rueda de prensa para presentar los aspectos organizativos, Giménez Barriocanal detalló que, aunque la cifra de partida son 15 millones, su percepción personal es que «será más» una vez se cierre la agenda definitiva. No obstante, la organización ha lanzado un mensaje de tranquilidad respecto a la financiación:

Cobertura actual: Ya se ha cubierto el 50 % del presupuesto previsto mediante donaciones y patrocinios.

Ya se ha cubierto el previsto mediante donaciones y patrocinios. Impacto económico: Frente al coste del viaje, los coordinadores estiman que el retorno económico para España será superior a los 100 millones de euros, gracias al flujo de peregrinos y la actividad turística generada.

‘Alzad la mirada’: Cuatro paradas estratégicas

Bajo el lema ‘Alzad la mirada’, el pontífice realizará un recorrido que busca tocar diferentes realidades del país, incluyendo por primera vez en mucho tiempo una fuerte presencia en el archipiélago canario:

Madrid (Centro neurálgico e institucional). Barcelona (Encuentro cultural y religioso). Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (Un gesto hacia la realidad migratoria y periférica de las islas).

Presentación del logo y logística

Además de las cifras, la organización ha hecho público el logo oficial del viaje. Yago de la Cierva incidió en que, aunque la estimación total del coste está supeditada a los eventos masivos que se confirmen en las próximas semanas, el objetivo es que la visita sea «austera y eficiente», maximizando el alcance del mensaje pastoral de León XIV sin comprometer las arcas públicas.

Este viaje marcará un hito en el pontificado de León XIV, siendo su primera gran gira por España y la primera vez que un papa visita de forma conjunta ambas capitales canarias en un mismo periplo.