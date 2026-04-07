La Policía Nacional arresta en la capital a un miembro de la organización venezolana reclamado por Interpol. Con este operativo, ya son 18 los detenidos de esta red criminal en suelo español.

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe a la estructura internacional del Tren de Aragua con la detención en Madrid de uno de sus integrantes más buscados. El arrestado, de nacionalidad venezolana, contaba con una Orden Internacional de Detención para Extradición emitida por Estados Unidos por delitos de fraude bancario y blanqueo de capitales.

Financiación mediante el «hackeo» de cajeros

Según ha informado la Dirección General de la Policía este martes, el detenido formaba parte de una sofisticada trama dedicada a comprometer la seguridad de entidades bancarias en territorio estadounidense.

El ‘modus operandi’: La red se especializaba en el hackeo de cajeros automáticos para la obtención ilícita de grandes cantidades de efectivo.

La red se especializaba en el para la obtención ilícita de grandes cantidades de efectivo. Destino del dinero: Los fondos obtenidos mediante estos ataques cibernéticos se utilizaban posteriormente para financiar las actividades delictivas de la organización criminal a nivel global.

La expansión del Tren de Aragua en España

Esta detención no es un hecho aislado, sino que eleva a 18 el número total de arrestos vinculados a esta banda en España. La Policía Nacional ha intensificado el seguimiento de esta organización, originaria de Venezuela, que ha logrado expandir sus tentáculos por varios países de Latinoamérica y, recientemente, Europa.

Cronología de las intervenciones: Octubre de 2025: Desarticulación de la primera célula asentada en España con 13 detenidos (repartidos en Barcelona, Madrid, Girona, A Coruña y Valencia).

Desarticulación de la primera célula asentada en España con (repartidos en Barcelona, Madrid, Girona, A Coruña y Valencia). Abril de 2026: Detención del fugitivo en Madrid por delitos financieros internacionales.

Cooperación Internacional

La operación, liderada por la Comisaría General de Información, subraya la estrecha colaboración entre las autoridades españolas y el FBI/Interpol para frenar el asentamiento de grupos criminales transnacionales. El detenido pasará ahora a disposición judicial a la espera de que se tramite su entrega a las autoridades de Estados Unidos, donde se enfrenta a graves cargos por delitos contra el sistema financiero.