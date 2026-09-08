El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal ha analizado sus opciones de conquistar el Balón de Oro en la víspera del encuentro de la Champions League frente al Feyenoord. El internacional español, ha subrayado el valor de sus méritos colectivos e individuales tras ganar la Liga, la Supercopa de España y el Mundial

La previa del debut del FC Barcelona en la Champions League frente al Feyenoord ha contado con la comparecencia ante los medios de comunicación de Lamine Yamal. El joven atacante del conjunto catalán repasó la actualidad deportiva de la entidad y abordó el debate sobre el Balón de Oro con un mensaje centrado en el rendimiento futbolístico desplegado durante la pasada temporada, declinando realizar campañas para influir en las votaciones del galardón.

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En relación con sus opciones de hacerse con el premio individual, el internacional español manifestó que la resolución del galardón no es una tarea que le corresponda a él ni sobre la que deba ejercer presión pública. «No creo que lo necesite, hacer campaña para ganar el Balón de Oro. Cada uno puede pensar lo que quiera. No estoy para hacer campaña. No me voy a poner a suplicar nada. He hecho un trabajo muy bueno este año y no os tengo que suplicar que me votéis para ganarlo. Es vuestro trabajo», declaró al ser cuestionado sobre las votaciones.

El futbolista enfatizó que la adjudicación del galardón se encuentra en manos de los periodistas encargados de emitir el voto, al tiempo que remarcó los logros conseguidos tanto con la camiseta del FC Barcelona como con el combinado nacional. Durante el último curso, el atacante conquistó el doblete de Liga y Supercopa de España en el ámbito de clubes, además de proclamarse campeón del Mundial con la selección española. «No depende de mí, depende de los periodistas. El trabajo que he hecho en el equipo y selección ha sido increíble. Si pasa, estaré agradecido con todos. Aunque creo que tengo posibilidades», añadió.

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Durante la comparecencia, el delantero fue preguntado por las recientes manifestaciones del jugador del París Saint-Germain Ousmane Dembélé, quien no lo incluyó entre sus tres principales candidatos a conquistar el trofeo. Lamine Yamal abordó la cuestión indicando que mantiene una buena relación con el futbolista francés. «Es amigo de Kylian, ¿no?», comentó entre risas, para señalar posteriormente: «Es normal que tenga que poner a otras personas. No hace falta enseñar el año que he hecho».

De cara a la nueva temporada que arranca en la máxima competición continental, el extremo situó la Liga de Campeones como el gran reto colectivo del proyecto azulgrana. El jugador destacó la motivación que le genera este torneo y valoró las incorporaciones realizadas por la plantilla, mencionando expresamente la llegada de futbolistas como Gordon, Rodri, Adeyemi y Joao. «No hay más motivación que me quede la Champions por ganarla, es el torneo más especial. Este año puede ser con los jugadores que han llegado», apuntó.

El futbolista asumió además de forma reciente una de las capitanías del vestuario del FC Barcelona, una distinción otorgada por sus propios compañeros que afronta con perspectiva pese a su juventud. «Es un orgullo, me hace responsable y es de agradecer a mis compañeros que me elijan. Tengo 19 años pero quiero estar a la altura», explicó el atacante.

Finalmente, Lamine Yamal expuso el modo en que gestiona la presión mediática y el impacto de la fama en su día a día, apoyándose en la labor de su núcleo familiar y en la convivencia interna con el resto de la plantilla. «Estoy en un vestuario con grandísimos jugadores que han hecho muchísimo más que yo. Intento centrarme en jugar y ganar y estar después con mi familia en casa, que me mantiene los pies en el suelo», concluyó, antes de remarcar su objetivo de seguir acumulando títulos colectivos y evolucionar a nivel individual.