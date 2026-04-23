Las inspectoras que elaboraron el informe interno encargado por Óscar Puente declaran como peritos en el Tribunal Supremo, cuestionando la adjudicación de mascarillas y el papel «omnipresente» de Koldo García.

MADRID – La brecha política y judicial entre el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y su predecesor, José Luis Ábalos, ha vivido este jueves un capítulo decisivo en el Tribunal Supremo. Tres inspectoras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responsables de la auditoría interna que destapó irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, han comparecido ante el alto tribunal para ratificar sus hallazgos.

Durante su declaración, las peritos se han «despachado» detallando las anomalías detectadas en los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama de Víctor de Aldama. Según su testimonio, el proceso de adjudicación careció de los controles necesarios y estuvo marcado por una falta de transparencia que califican de alarmante.

El papel de Koldo García bajo la lupa

Uno de los puntos más críticos de la comparecencia ha sido la descripción del rol que desempeñó Koldo García, exasesor de Ábalos. Las auditoras han expresado ante el juez su extrañeza por la participación «activa y constante» de García en todo el proceso de contratación. Según el relato de las inspectoras, el asesor no solo intervenía en la logística, sino que ejercía una presión directa para agilizar trámites y entregas a favor de la empresa investigada, superando con creces las competencias de su cargo.

Una auditoría bajo fuego cruzado

Esta declaración supone un espaldarazo a la estrategia de Óscar Puente, quien encargó este informe tras estallar el escándalo para «limpiar» el ministerio. Sin embargo, la defensa de Ábalos —que recientemente se querelló contra los responsables de esta auditoría por presunta falsedad documental— sostiene que el informe es una «pieza política» diseñada para incriminarle y eximir de responsabilidad a la actual cúpula del ministerio.

Por su parte, otras voces periciales citadas en la jornada han criticado ciertos aspectos técnicos de la auditoría de Puente, señalando una «falta de transparencia» al no incluir algunos anexos documentales o no justificar adecuadamente la selección de los cargos a los que se tomó declaración durante la investigación interna.

El Supremo, clave para el futuro de Ábalos

El testimonio de las auditoras es fundamental para el Tribunal Supremo, que debe decidir el grado de responsabilidad penal de José Luis Ábalos en el conocido como ‘caso Mascarillas’. Mientras el exministro insiste en que las compras fueron «correctas y necesarias» dada la emergencia sanitaria, el informe pericial ratificado hoy refuerza la tesis de que se creó un cauce de contratación paralelo que benefició a la trama corrupta a costa de las arcas públicas.

La sesión de hoy deja claro que la batalla entre el «nuevo» y el «viejo» Transportes está lejos de terminar, con las auditoras del Estado convertidas en testigos clave de una gestión que hoy se juzga bajo la estricta mirada de la justicia.