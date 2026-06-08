Este lunes 8 de junio de 2026 el tiempo en España se presenta con una distribución atmosférica bastante desigual: en la mitad norte predominan los cielos nubosos con posibilidad de lluvia, mientras que en buena parte del centro y el litoral mediterráneo el día transcurre con tiempo más estable. Las temperaturas, de acuerdo con los datos municipales publicados por AEMET, se mueven entre mínimas que rondan los 13–20°C y máximas que pueden alcanzar los 36°C en el sur peninsular.

La jornada arranca con vientos moderados en varias zonas y con probabilidades de precipitación que van desde el 0% en algunos puntos hasta el 95–100% en otros, especialmente en el norte.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la tendencia es a la nubosidad y a la presencia de precipitaciones débiles o de carácter escaso. Bilbao registra una máxima de 22°C y una mínima de 16°C, con nuboso con lluvia escasa, viento del NO 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 100%. Es un escenario típico de jornada húmeda, donde el cielo no termina de despejar.

En Coruña, A, también se espera inestabilidad: máximas de 22°C y mínimas de 13°C. El cielo estará muy nuboso con lluvia escasa, con viento del NO 5 km/h y probabilidad de lluvia del 95%. En conjunto, el norte muestra el mayor potencial de precipitación durante la jornada.

Centro peninsular

El centro peninsular se reparte entre el predominio del buen tiempo y algunos periodos de mayor nubosidad. En Madrid, la previsión señala despejado, con máximas de 33°C y mínimas de 20°C. El viento sopla del SO 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que la jornada se plantea estable y seca.

En Zaragoza, en cambio, se esperan intervalos nubosos: máximas de 34°C y mínimas de 17°C, viento del O 5 km/h y probabilidad de lluvia del 45%. Aunque no se trata de un escenario de lluvias generalizadas en el conjunto del día, sí hay margen para que aparezcan nubes más compactas y algún chubasco aislado.

Sur peninsular

En el sur peninsular, el ambiente combina calor y estabilidad atmosférica en general, con predominio del sol. En Sevilla se alcanzan 36°C de máxima y 19°C de mínima, con despejado y viento del SO 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, un dato coherente con un día marcado por la ausencia de precipitación.

Más al este, Ceuta presenta un matiz diferente: máximas de 25°C y mínimas de 20°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento es del E 10 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en el 75%. Se trata de una situación donde la nubosidad puede ganar protagonismo y dejar precipitaciones puntuales.

Mediterráneo

El litoral mediterráneo vive una jornada predominantemente estable. En Barcelona, el cielo estará despejado, con máxima de 27°C y mínima de 18°C, viento del S 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. El aporte de brisa favorece una sensación térmica agradable dentro de una jornada cálida, sin señales de precipitación.

En València (otras), la previsión también apunta a estabilidad: despejado, máxima de 27°C y mínima de 18°C, con viento del E 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. La ausencia de lluvia en el pronóstico municipal refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre.

Islas Baleares

En islas Baleares las condiciones son mayormente soleadas. Palma presenta despejado con máxima de 30°C y mínima de 17°C, viento del S 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. La estabilidad atmosférica domina, con temperaturas propias de inicios de verano.

Con este panorama, la jornada se mantiene sin indicios de precipitación según la información de AEMET en los términos municipales aportados.

Islas Canarias

En islas Canarias el tiempo es más heterogéneo en función de la isla, con vientos moderados y nubes de evolución. En Las Palmas de Gran Canaria (otras), la previsión indica cubierto, con máxima de 23°C y mínima de 20°C. El viento sopla del N 30 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que sugiere que las nubes no se traducen necesariamente en precipitaciones durante el día.

En ausencia de datos municipales adicionales para el resto de islas en este resumen, el foco se mantiene en el comportamiento previsto para Las Palmas, donde la nubosidad y el viento serán los elementos más destacables.

Recomendaciones

Norte (especialmente Bilbao y A Coruña): conviene llevar paraguas o chubasquero, por la alta probabilidad de lluvia (100% y 95%) .

(especialmente Bilbao y A Coruña): conviene llevar paraguas o chubasquero, por la . Centro y sur (Madrid, Zaragoza, Sevilla): con 0–45% de probabilidad, planifique actividades al aire libre, pero con hidratación por las máximas de 33–36°C .

(Madrid, Zaragoza, Sevilla): con de probabilidad, planifique actividades al aire libre, pero con hidratación por las máximas de . Mediterráneo y Baleares : cielos despejados y lluvia nula (0% en Barcelona y València, 0% en Palma), ideales para disfrutar del día.

: cielos despejados y lluvia nula (0% en Barcelona y València, 0% en Palma), ideales para disfrutar del día. Canarias: jornada con cielo cubierto y viento del N (30 km/h); ropa ligera y protección frente al viento.

En resumen, según la información municipal de AEMET consultada para este lunes, España inicia la semana con tiempo estable en buena parte del centro, mediterráneo, Baleares y sur (salvo matices en Ceuta), mientras que el norte peninsular concentra la mayor probabilidad de lluvia.