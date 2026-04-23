La Bolsa española cerró este jueves 23 de abril de 2026 con un nuevo retroceso en el IBEX 35. El índice terminó la sesión en 17.885,90 puntos, lo que supone -120,50 puntos (-0,67%) frente al cierre anterior, consolidando una dinámica a la baja que se ha impuesto en el tramo final de la semana. Según datos de Yahoo Finance, la jornada dejó una sesión con márgenes de oscilación relativamente amplios entre máximos y mínimos intradía, reflejo de la cautela de los inversores.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión arrancó con una apertura en 17.853,60 puntos y, aunque llegó a alcanzar un máximo intradía de 17.929,90, la negociación fue perdiendo tracción conforme avanzaba el día. El mínimo se registró en 17.716,70, marcando el punto más bajo de la jornada antes del cierre.

El balance con respecto al día anterior también es elocuente: el cierre de la sesión anterior se situó en 18.006,40 puntos, de modo que el IBEX 35 fue incapaz de sostener la cota psicológica por encima de esa referencia. En términos de precio, la caída del 0,67% deja al índice más cerca de los niveles donde el mercado tiende a exigir prima de riesgo y donde la volatilidad suele aumentar.

De acuerdo con la lectura que ofrece Yahoo Finance, la combinación entre apertura por debajo del nivel previo y el deterioro hacia el final del día sugiere que los compradores no lograron consolidar un rebote. En este contexto, el mercado se mantuvo atento a los factores macro y al posicionamiento en torno a expectativas de política monetaria, un telón de fondo que suele pesar sobre los índices cuando la renta variable busca señales claras sobre el rumbo de los tipos.

Evolución de la semana

El retroceso del jueves se inserta en una secuencia de sesiones que viene dibujando un patrón descendente. En las últimas cinco jornadas, el IBEX 35 encadena una pérdida acumulada notable:

2026-04-17: cierre 18.484,50 (apertura 18.078,90; máx 18.508,20; mín 18.058,40)

cierre 18.484,50 (apertura 18.078,90; máx 18.508,20; mín 18.058,40) 2026-04-20: cierre 18.260,90 (apertura 18.259,40; máx 18.341,70; mín 18.197,40)

cierre 18.260,90 (apertura 18.259,40; máx 18.341,70; mín 18.197,40) 2026-04-21: cierre 18.142,60 (apertura 18.318,40; máx 18.371,90; mín 18.130,00)

cierre 18.142,60 (apertura 18.318,40; máx 18.371,90; mín 18.130,00) 2026-04-22: cierre 18.006,40 (apertura 18.193,10; máx 18.222,50; mín 17.981,40)

cierre 18.006,40 (apertura 18.193,10; máx 18.222,50; mín 17.981,40) 2026-04-23: cierre 17.885,90 (apertura 17.853,60; máx 17.929,90; mín 17.716,70)

La comparación entre el cierre del lunes y el del jueves muestra cómo el índice ha ido cediendo de forma progresiva: del entorno de 18.260 puntos al nivel de 17.885 que marca el cierre. En la práctica, se observa una presión vendedora persistente, aunque cada jornada deje intentos puntuales de rebote (como el máximo intradía de hoy), que no terminan de cuajar.

Este tipo de comportamiento suele alinearse con un mercado que reacciona con cautela ante cualquier expectativa que pueda alterar el coste del capital: cuando la incertidumbre sobre el ritmo de las decisiones de política monetaria se prolonga, los inversores tienden a reducir exposición o a exigir mayor compensación por el riesgo.

Euríbor y mercados

En el plano macro, el seguimiento del Euríbor continúa siendo un termómetro relevante para la economía española, especialmente por su influencia en el coste de la financiación de los hogares con hipotecas variables y en la sensibilidad de determinados productos financieros. Aunque el dato exacto del Euríbor no se detalla en esta crónica, el mercado lo observa como referencia vinculada a la evolución de los tipos en Europa: cualquier cambio en el nivel de los tipos y en la trayectoria esperada suele trasladarse al apetito por deuda, a las primas de riesgo y, en consecuencia, a la valoración de la renta variable.

Con el IBEX 35 cerrando hoy con una caída del 0,67%, el mensaje para los inversores es claro: la dirección general sigue inclinada a la baja, mientras el mercado espera señales sobre el entorno de tipos y la estabilidad macro. En este contexto, el Euríbor opera como una variable más dentro del rompecabezas, pero su relevancia en el comportamiento de la economía real mantiene su protagonismo en el radar financiero.

Cierre del jueves 23 de abril de 2026: 17.885,90 puntos (-120,50 puntos / -0,67%), según Yahoo Finance.