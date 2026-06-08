La huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana entra este lunes en su quinta semana consecutiva. Tras 21 días lectivos de paros en una movilización ya tildada de «histórica» por las organizaciones sindicales, la Conselleria de Educación y los representantes de los trabajadores vuelven a sentarse en su undécima mesa sectorial con el fin de destrabar un conflicto fuertemente encallado en materia salarial y en el blindaje del valenciano en las aulas.

Un conflicto histórico que cumple 21 días de paros

El conflicto colectivo iniciado el pasado 11 de mayo por el profesorado valenciano ha alcanzado un hito temporal crítico. Durante estas semanas de movilización indefinida, la comunidad educativa ha mantenido posiciones firmes ante la nula respuesta inicial de la administración y denuncias de represión policial contra el colectivo. La falta de un acuerdo global ha congelado la normalidad académica en numerosos centros educativos de la región.

La presión no solo se limita a las aulas; la acampada de docentes erigida en pleno centro de València cumple hoy una semana completa de resistencia. Los huelguistas, que durante el fin de semana tuvieron que desplazarse temporalmente a un lateral de la plaza de la Virgen para facilitar la celebración de las festividades del Corpus, han regresado a primera hora de este lunes al eje central de la plaza para continuar visibilizando sus demandas.

La propuesta de la Conselleria sobre la mesa

La undécima reunión de la mesa sectorial llega tras un movimiento estratégico de la Conselleria de Educación, liderada por Carmen Ortí, quien el pasado viernes presentó un nuevo documento con una importante inyección de recursos a cuatro años:

Inversión global: Una dotación de 3.388 millones de euros para los próximos cuatro ejercicios.

Una dotación de 3.388 millones de euros para los próximos cuatro ejercicios. Recursos humanos: La incorporación neta de 7.742 nuevos docentes a las plantillas públicas.

La incorporación neta de 7.742 nuevos docentes a las plantillas públicas. Infraestructuras: Una partida de 1.410 millones de euros destinada de forma exclusiva a la mejora y construcción de centros.

Una partida de 1.410 millones de euros destinada de forma exclusiva a la mejora y construcción de centros. Ratios de aula: Compromiso de aplicación de reducciones en el número de alumnos por aula.

Los puntos de desencuentro: Salarios y Lengua

A pesar del volumen presupuestario de la última oferta, la negociación sigue encallada en apartados nucleares de las reivindicaciones. El bloque de la representación de los trabajadores se encuentra dividido ante el esquema de incremento retributivo y la política lingüística:

ANPE y CSIF: Han firmado ya la propuesta de la Conselleria que ofrece un aumento progresivo para alcanzar los 200 euros mensuales en 2028, una cantidad revisable con el Índice de Precios de Consumo (IPC).

Han firmado ya la propuesta de la Conselleria que ofrece un aumento progresivo para alcanzar los 200 euros mensuales en 2028, una cantidad revisable con el Índice de Precios de Consumo (IPC). STEPV, CCOO y UGT: Rechazan firmar el acuerdo en los términos actuales. Estos sindicatos exigen mejoras sustanciales en el bloque salarial y defienden de manera prioritaria el peso vehicular del valenciano en el sistema de enseñanza pública frente a los planes de la administración.

Jornada de máxima presión y transparencia digital

La jornada de este lunes arrancó marcada por la movilización en la calle y la transparencia institucional. A las 9:30 horas, los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) protagonizaron una concentración masiva en el exterior de la Conselleria de Educación para respaldar a su comité negociador.

A las 10:00 horas dio comienzo la mesa sectorial, la cual, al igual que ocurrió el viernes pasado, se está retransmitiendo íntegramente en directo a través del canal oficial de YouTube de la Generalitat Valenciana por petición expresa de la consellera Carmen Ortí, buscando dar total visibilidad al debate institucional.

Presión paralela de las familias y asambleas A las 10:30 horas, de forma simultánea a la mesa de negociación, una delegación de profesores de las asambleas docentes de diferentes centros y representantes de las familias del alumnado se reunieron con la Dirección Territorial de Educación de València. El fin del encuentro fue trasladar directamente a la administración sus reivindicaciones específicas y el profundo malestar acumulado por la gestión y el desgaste de los centros escolares durante este último mes de paro indefinido.

Pese a las distancias que aún separan a las partes, la consellera Carmen Ortí ha manifestado de forma pública su confianza en un «acuerdo inminente». Ortí insistió este fin de semana en que una negociación exige que todos los actores cedan terreno para encontrar un punto de equilibrio común. Por su parte, el sindicato mayoritario STEPV valora positivamente que la movilización continuada y la mesa de negociación hayan logrado forzar avances sustanciales respecto al documento inicial planteado por Educación el pasado 14 de mayo.