El capítulo 613 de ‘Sueños de libertad’ llevará por fin a Marta frente a frente con Bianca, la expareja de Fina. Mientras los celos amenazan con alterar su relación, Gabriel descubrirá que Beatriz ha estado alimentando a Juanito con leche de fórmula a escondidas.

Este artículo contiene avances del capítulo 613 de ‘Sueños de libertad’.

Las emociones vuelven a dispararse en ‘Sueños de libertad’. Antena 3 emitirá este martes 28 de julio el capítulo 613, una entrega marcada por el esperado encuentro entre Marta y Bianca, la delicada situación de Marisol y un descubrimiento que cambiará la relación entre Gabriel y Beatriz.

El episodio podrá verse a partir de las 15:45 horas en Antena 3. También estará disponible en Atresplayer, donde aparece identificado como el capítulo 613 de la tercera temporada.

Marta decide conocer a Bianca

La llegada de Bianca a Toledo ha despertado las inseguridades de Marta. Aunque Fina le ha explicado que su antigua relación pertenece al pasado, la empresaria teme que el reencuentro pueda reavivar sentimientos que creía superados.

En el nuevo capítulo, Marta dará un paso inesperado y propondrá a Fina conocer personalmente a Bianca. Las tres compartirán un encuentro aparentemente cordial, marcado por los elogios y las conversaciones sobre la etapa que Fina vivió en Buenos Aires.

Sin embargo, la situación no tranquilizará a Marta. Al ver la complicidad entre Fina y su expareja, la De la Reina comenzará a sentirse desplazada y comprobará que entre ambas continúa existiendo una conexión especial.

Fina tratará de dejarle claro que Bianca no representa una amenaza y que solo quiere construir su vida junto a ella. Pese a sus palabras, Marta no logrará desprenderse completamente de sus dudas.

Gabriel descubre el secreto de Beatriz

El otro gran giro del capítulo tendrá como protagonistas a Gabriel y Beatriz. Ella volverá a insistirle para que abandone definitivamente a Begoña, pero el abogado no estará dispuesto a romper su matrimonio.

La discusión entre ambos aumentará de intensidad cuando Gabriel descubra que Beatriz ha estado dando leche de fórmula a Juanito sin decírselo a nadie.

La revelación permitirá entender por qué el bebé había comenzado a rechazar el pecho de Begoña. Gabriel se dará cuenta de que Beatriz ha intervenido deliberadamente en la alimentación del niño para separarlo de su madre y reforzar su propia presencia junto a él.

El descubrimiento dejará a Gabriel frente a una realidad inquietante: Beatriz está dispuesta a utilizar al pequeño para conseguir sus objetivos. La tensión entre ambos marcará uno de los momentos más importantes de la entrega.

Gabriel intenta recuperar el dinero de Begoña

Begoña, por su parte, agradecerá a Digna que la haya ayudado a transferir y proteger su dinero antes de que Gabriel pudiera acceder a él.

Tras averiguar que los fondos están en manos de Digna, Gabriel tratará de presionarla para que se los devuelva. Sin embargo, la mujer de Damián no se dejará intimidar y responderá amenazándolo con revelar toda la situación a Hugo Brossard.

Andrés también se acercará a Begoña para reiterarle que puede contar con su apoyo después del ataque sufrido por culpa de los hombres de Gabriel.

La enfermera seguirá intentando proteger a Juanito y Julia mientras busca una salida al control ejercido por su marido. Al final del episodio tendrá un sueño en el que se imagina junto a sus hijos y Andrés, una escena que confirmará que sus sentimientos por él continúan intactos.

Marisol paga su frustración con Miguel

En la Casa Grande, Marisol se disculpará con Manuela por su actitud. El ama de llaves intentará acompañarla durante su recuperación y animarla a reconstruir su vida después de la pérdida de su bebé.

Miguel acudirá posteriormente para comprobar su evolución y explicarle qué cuidados debe seguir. Marisol, incapaz de gestionar el dolor y la frustración, terminará descargando su enfado contra el médico.

La conversación afectará profundamente a Miguel. Más tarde buscará apoyo en su padre, aunque las palabras de Marisol continuarán atormentándolo.

Dorotea y Valentina protagonizan un acercamiento

Dorotea visitará a Andrés antes de abandonar Toledo. La mujer le pedirá perdón por haber intentado utilizarlo como intermediario en el conflicto con su hija, pero él la animará a no rendirse.

Siguiendo su consejo, Dorotea regresará a la tienda para hablar una última vez con Valentina. Durante la conversación reconocerá sus errores y contará el sufrimiento vivido durante su matrimonio.

La sinceridad de Dorotea permitirá que madre e hija den un primer paso hacia la reconciliación. Después de semanas de enfrentamientos, las dos terminarán fundiéndose en un emotivo abrazo.

Tasio recibe una carta definitiva de Carmen

Damián y Tasio comenzarán a entrevistar candidatos para dirigir el nuevo departamento de investigación de La Industrial. El trabajo compartido favorecerá un acercamiento entre padre e hijo después de sus últimas disputas.

Marta también hablará con Tasio y le recordará que tiene el mismo derecho que sus hermanos a permanecer en la Casa Grande.

No obstante, la jornada terminará con un nuevo golpe para él. Claudia le entregará una carta enviada por Carmen en la que su esposa le comunicará que no piensa regresar y que considera irrecuperable su matrimonio.

A qué hora se emite el capítulo 613 de ‘Sueños de libertad’

El capítulo 613 de ‘Sueños de libertad’ se emitirá este martes 28 de julio de 2026 a las 15:45 horas en Antena 3, después de ‘La ruleta de la suerte’.

Los espectadores también podrán seguir la serie en Atresplayer. La plataforma permite acceder al episodio y a las entregas anteriores de la ficción.