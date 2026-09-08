La nueva entrega del ‘reality’, que se estrena el jueves 10 de septiembre a las 21:45 horas, incorpora a los ganadores previos como líderes de equipo sin opción al premio de 50.000 euros, estrena Playa Sol y Playa Luna y permite la salvación de los nominados mediante juegos

La tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’ se ha presentado oficialmente este lunes en el FesTVal de Vitoria 2026, el certamen televisivo más importante de España. La nueva entrega del programa de convivencia y resistencia, que iniciará sus emisiones en Telecinco el próximo jueves 10 de septiembre a las 21:45 horas, introduce una inédita modificación en la estructura de la competición en el territorio nacional mediante la figura de los «capitanes», función que asumirán Marta Peñate y Rubén Torres, vencedores de las dos primeras ediciones del formato.

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El anuncio de esta novedad se ha producido durante la puesta de largo del programa en la capital alavesa, en un acto que ha contado con la presencia de Jaime Guerra, María Zambrano, Juanra Gonzalo y la presentadora Sandra Barneda, acompañados por los propios Peñate y Torres, junto a figuras vinculadas al canal. En palabras de la dirección durante el evento, la presente edición nace bajo la premisa de introducir un evento que «cambia el juego» desde la primera gala.

Formato y funciones de la figura de los capitanes

Marta Peñate y Rubén Torres irrumpirán por sorpresa en el arranque de la edición al frente de los dos equipos en los que quedará dividida la nómina de concursantes. Pese a incorporarse a la vida cotidiana en la geografía hondureña, la organización ha fijado un régimen competencial diferenciado para ambos: no ostentan el estatus de concursantes oficiales, por lo que no optarán al premio final de 50.000 euros, ni podrán ser nominados ni expulsados por la audiencia.

Marta Peñate se estrena como capitana: “Bienvenidos a mi dictadura” https://t.co/ldG3afHBPe — Supervivientes (@Supervivientes) September 7, 2026

Las primeras palabras de Rubén Torres antes de viajar a #SVAllStars como capitán https://t.co/yf7aaUrOJ9 — Supervivientes (@Supervivientes) September 7, 2026

Sin embargo, las intervenciones de los dos capitanes condicionarán de forma directa el desarrollo de la convivencia y el devenir de las rondas eliminatorias. La principal herramienta de su cometido será el «duelo de capitanes», un juego semanal de carácter competitivo que otorgará un privilegio relevante al vencedor y aplicará una penitencia al perdedor, extendiéndose ambas consecuencias a la totalidad de los miembros de sus respectivos equipos. Esta modificación del reglamento ha sido guardada en secreto durante los días previos por los implicados, resultando desconocida tanto para la propia Sandra Barneda hasta el momento de la rueda de prensa como para los participantes oficiales que ya se encuentran desplazados en Honduras.

Nómina de concursantes confirmados

El casting oficial de ‘Supervivientes All Stars 3’ reúne a figuras con trayectoria previa en las distintas ediciones del formato televisivo:

Conoce a los 14 valientes que vuelven para superarse: ACEPTAN EL RETO 💣💥



🌴🥥 #SVAllStars, estreno el jueves a las 21:45h, en #Telecinco y #MediasetInfinity

https://t.co/u2FncS8uaH pic.twitter.com/NGTaBkIWqO — Supervivientes (@Supervivientes) September 6, 2026

Renovación de infraestructuras y dinámicas de salvación

Junto a la capitanía, la organización ha rediseñado la geografía y los puntos de encuentro del concurso en las playas caribeñas:

Playa Sol y Playa Luna: Los concursantes se dividirán entre dos asentamientos diferenciados por sus condiciones de habitabilidad. Playa Sol constituye la zona con mayor número de recursos naturales, mientras que Playa Luna se presenta como un entorno inhóspito con recursos limitados. El destino de cada grupo se resolverá semanalmente mediante un juego de localización donde el bando ganador elegirá su lugar de estancia.

Los concursantes se dividirán entre dos asentamientos diferenciados por sus condiciones de habitabilidad. Playa Sol constituye la zona con mayor número de recursos naturales, mientras que Playa Luna se presenta como un entorno inhóspito con recursos limitados. El destino de cada grupo se resolverá semanalmente mediante un juego de localización donde el bando ganador elegirá su lugar de estancia. La liga de los nominados por la salvación: Mecánica mediante la cual los candidatos expuestos a la expulsión disputarán una serie de juegos clasificatorios. Por primera vez en la historia del concurso en España, los nominados podrán eludir la expulsión por sus propios méritos físicos y estratégicos en las pruebas sin depender de la votación popular, sumándose este proceso a las ceremonias habituales de salvación.

Mecánica mediante la cual los candidatos expuestos a la expulsión disputarán una serie de juegos clasificatorios. Por primera vez en la historia del concurso en España, los nominados podrán eludir la expulsión por sus propios méritos físicos y estratégicos en las pruebas sin depender de la votación popular, sumándose este proceso a las ceremonias habituales de salvación. «La nueva Palapita» y el «Oráculo de Poseidón»: El espacio de debate en directo incorpora «La nueva Palapita», una instalación adaptada en el exterior que complementará a la Palapa tradicional para analizar los conflictos de la convivencia. Asimismo, la asamblea denominada «Oráculo de Poseidón» renueva su diseño para albergar las reuniones semanales entre participantes.

La infraestructura del programa prevé además el despliegue de más de 60 retos diseñados de forma específica por el equipo de juegos de la producción para poner a prueba las capacidades de los expedicionarios a lo largo de las galas.