Ninguna organización territorial ha solicitado la participación del expresidente en sus actos electorales ante su imputación en el caso Plus Ultra, contratando con el protagonismo y la agenda paralela que mantuvo en los comicios de 2023.

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MADRID — La estructura territorial del PSOE ha decidido distanciar sus actos de campaña de la figura del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Pese a que el secretario general y presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, respaldó públicamente su presencia asegurando que contaba con él como en anteriores citas electorales, ninguna federación socialista ha solicitado la participación del expresidente en sus respectivos diseños de campaña.

La postura de los barones y líderes territoriales responde al complejo contexto judicial que atraviesa el exdirigente socialista, investigado por la Audiencia Nacional en relación con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra y el hallazgo de piezas de valor en una pieza separada. En la causa se investigan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, contrabando y fraude fiscal.

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Distanciamiento de las federaciones frente al criterio de Ferraz

Frente al discurso público de la dirección federal en defensa de la inocencia del expresidente, dirigentes de diversas federaciones señalan de forma interna que Zapatero debe centrarse en su defensa judicial. Otros representantes coinciden en que no forzarán su presencia salvo que exista un requerimiento o indicación expresa por parte del Comité de Campaña desde la sede de la calle Ferraz.

El panorama actual contrasta de manera directa con el escenario vivido durante las elecciones generales de julio de 2023. En aquella convocatoria, Zapatero protagonizó una intensa agenda con más de una docena de mítines en territorios como Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Castilla y León, erigiéndose en un activo electoral clave para la movilización de la militancia socialista.

Tres años después, las agrupaciones locales y regionales que disputaban la presencia del expresidente han optado por prescindir de su participación, evitando que los debates judiciales opaquen los mensajes electorales de la formación socialdemócrata en la carrera hacia las urnas.