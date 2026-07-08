El líder del Partido Popular ha presenciado la veloz carrera de los toros de Cebada Gago desde la calle Estafeta y ha participado en el tradicional ‘baile de la alpargata’.

PAMPLONA. — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha convertido este miércoles en uno de los protagonistas de la jornada festiva en Pamplona al sumarse de lleno a las celebraciones de los Sanfermines 2026. Tras asistir el martes por la tarde a la corrida de toros en la plaza Monumental, el líder de la oposición ha madrugado hoy para vivir en directo la emoción del segundo encierro de las fiestas.

Ataviado de forma rigurosa con la vestimenta tradicional sanferminera —camisa y pantalón blancos, acompañados del característico pañuelo y la faja roja—, Feijóo ha seguido el tenso y rápido recorrido de los astados de la ganadería gaditana de José Cebada Gago, un encierro peligroso en el que un joven ha resultado corneado en el brazo.

Un balcón en Estafeta y el ‘baile de la alpargata’

El líder de los populares ha presenciado la carrera desde una posición privilegiada: un balcón situado en la emblemática calle Estafeta, uno de los tramos más vibrantes y complejos del recorrido. Una vez finalizado el encierro, la jornada del presidente del PP ha continuado en el Nuevo Casino Principal de Pamplona, donde no ha querido perderse el tradicional ‘baile de la alpargata’, una de las citas sociales y matutinas más arraigadas de las fiestas.

Durante todo su recorrido por la capital navarra, Núñez Feijóo ha estado respaldado por la cúpula de su partido en la comunidad, encabezada por el presidente del PP de Navarra, Javier García, y el secretario general del PPN, Sergio Sayas. Asimismo, se han sumado los concejales populares en el Ayuntamiento de Pamplona, Carlos García Adanero y Carmen Alba.

Baño de masas y reencuentros políticos

La visita del líder gallego ha dejado también imágenes de carácter social y político al dejarse ver en compañía de la expresidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y su marido, el empresario Manuel Pizarro.

La presencia de Feijóo no ha pasado en absoluto desapercibida en unas calles pamplonesas desbordantes de bullicio, música y color. El dirigente del PP se ha mostrado cercano en todo momento, aprovechando el ambiente distendido de la fiesta para conversar y fotografiarse con los numerosos ciudadanos y visitantes que se lo han solicitado a lo largo de la mañana.