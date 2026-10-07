La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo solicita un expediente sancionador y la retirada del vídeo de la web oficial tras acusar al presidente de hacer campaña e invocar la mayoría parlamentaria desde la sede del Ejecutivo.

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MADRID — El Partido Popular ha presentado este martes una denuncia formal ante la Junta Electoral Central (JEC) contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al considerar que ha infringido la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) durante la Rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada en el Palacio de la Moncloa.

En su escrito, el PP sostiene que el jefe del Ejecutivo utilizó la sede institucional de la Presidencia para hacer propaganda partidista en el primer día de la precampaña, coincidiendo con la publicación en el BOE del decreto de disolución de las Cortes Generales para las elecciones del 29 de noviembre. La formación opositora denuncia que Sánchez aprovechó la presentación de los decretos sobre vivienda para poner en valor los supuestos logros de su gabinete, realizar críticas directas hacia la oposición y solicitar explícitamente a los ciudadanos una mayoría parlamentaria más amplia tras los comicios.

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Petición de expediente sancionador y retirada del contenido

Ante estas manifestaciones, la representación jurídica del Partido Popular ha solicitado a la JEC la apertura inmediata de un expediente sancionador contra el presidente del Gobierno y la retirada del vídeo de la comparecencia de los canales y portales oficiales del Complejo de la Moncloa. Asimismo, la denuncia exige extender un requerimiento formal al resto de los miembros del Consejo de Ministros para que se abstengan de realizar declaraciones de naturaleza electoralista en actos o dependencias institucionales durante todo el periodo preelectoral.

Desde la dirección del PP han calificado a Sánchez de «reincidente», recordando que los órganos de arbitraje electoral han apreciado infracciones similares por parte del dirigente socialista hasta en seis procesos electorales anteriores, con sanciones económicas acumuladas y confirmadas en vía judicial. Para la formación conservadora, la comparecencia de este martes supone un quebrantamiento inmediato del artículo 50.2 de la LOREG en la misma jornada en que arrancaba formalmente la carrera hacia las urnas.