El acto de cierre de campaña del Partido Popular en Aragón, previsto para este viernes en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, ha generado controversia por la participación de varios invitados vinculados a la derecha más dura, entre ellos el activista Vito Quiles y el grupo musical Los Meconios.

El evento contará con la intervención del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, a escasos días de las elecciones autonómicas. Antes del mitin político, el programa incluye la actuación de Los Meconios, una banda que ya había suscitado críticas en el pasado por letras interpretadas en actos vinculados a la derecha y cuestionadas por asociaciones de memoria histórica.

Además, el activista y creador de contenidos Vito Quiles participará en una actividad dirigida a jóvenes organizada por Nuevas Generaciones tras los discursos políticos. Quiles, con gran presencia en redes sociales y conocido por su estilo provocador, ha protagonizado diversas polémicas por sus intervenciones públicas y acciones frente a dirigentes políticos.

Desde el entorno del PP aragonés se defiende la programación del acto como una fórmula para atraer al electorado joven en el tramo final de la campaña y reforzar la movilización antes de la votación. Sin embargo, partidos de la oposición y diversas organizaciones han criticado la elección de invitados por considerar que sus perfiles y mensajes contribuyen a polarizar el debate político.

El cierre de campaña se produce en un contexto de competencia ajustada en Aragón, donde las encuestas sitúan al PP como principal fuerza, aunque con la presión del crecimiento de otras formaciones y la necesidad de posibles acuerdos para gobernar tras las elecciones del domingo.

Jorge Azcón ha restado importancia a la polémica por la presencia de los invitados y ha defendido la libertad de expresión en los actos políticos, insistiendo en que el objetivo del evento es poner fin a la campaña y movilizar a los votantes antes de acudir a las urnas.