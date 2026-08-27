El sindicato advierte de que la saturación en el Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal, agravada por la crisis migratoria y la falta de refuerzos, expone a la plantilla a un «riesgo inasumible».

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CEUTA – La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado de manera urgente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la implantación de un «tope operativo» de 280 internos en la prisión de Ceuta. La organización sindical reclama que cualquier recluso que supere esta cifra sea derivado mediante traslados extraordinarios y periódicos a centros peninsulares para evitar el colapso de las instalaciones.

Según expone la central sindical, la suma de las actuaciones policiales y judiciales derivadas de la crisis migratoria de la ciudad y el repunte estival de ingresos han provocado un crecimiento constante de la población reclusa.

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Riesgos de seguridad y falta de personal

CSIF señala que el incremento de reclusos no se ha visto acompañado por un aumento proporcional en la plantilla de funcionarios, lo que afecta directamente al área de Vigilancia Interior:

Impacto en los trabajadores: La reducción de las ratios de control sitúa a los empleados públicos ante niveles de riesgo físico, psicosocial y regimental que la organización califica de inasumibles.

La reducción de las ratios de control sitúa a los empleados públicos ante niveles de riesgo físico, psicosocial y regimental que la organización califica de inasumibles. Mantenimiento del orden: El sindicato advierte de que superar la barrera de los 280 reclusos dificulta la gestión de altercados, empeora la convivencia interna e interrumpe el desarrollo normalizado de las actividades de tratamiento y educación.

La representación de los trabajadores ha instado a la Administración penitenciaria a aplicar medidas de carácter preventivo en materia de prevención de riesgos laborales antes de que se registren incidentes graves en el recinto ceutí.