El secretario de Estado, Abelardo de la Rosa, anuncia un despliegue conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas y la Policía Local, además de un plan de apoyo psicosocial para alumnos y familias.

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CEUTA – Los centros educativos y las rutas escolares de Ceuta contarán con un dispositivo especial de vigilancia continua para el inicio del curso 2026-2027, fijado para el próximo 8 de septiembre. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada para coordinar el arranque escolar tras la reciente crisis migratoria.

El plan contempla la presencia uniformada y visible de efectivos en paradas de autobús, accesos, periodos de recreo y en el interior de colegios e institutos. Además, la vigilancia se mantendrá en horario nocturno y vespertino para evitar intrusiones y proteger las instalaciones.

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Despliegue policial y apoyo emocional

La articulación del operativo se encuentra en fase de diseño por parte de los mandos de seguridad, priorizando las zonas identificadas como más sensibles:

Fuerzas participantes: El dispositivo estará integrado de forma coordinada por la Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, Policía Local y Protección Civil.

El dispositivo estará integrado de forma coordinada por la Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, Policía Local y Protección Civil. Acondicionamiento de recintos: Educación ha confirmado que las instalaciones ya han sido limpiadas y reparadas, garantizando el cumplimiento del calendario escolar previsto.

Educación ha confirmado que las instalaciones ya han sido limpiadas y reparadas, garantizando el cumplimiento del calendario escolar previsto. Atención psicosocial: Paralelamente al blindaje de la seguridad, el Ministerio implementará un programa de acompañamiento emocional dirigido a la comunidad educativa para gestionar el estrés y la tensión acumulada durante las últimas semanas.

De la Rosa ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias ceutíes, enfatizando que el derecho a la educación se desarrollará en un entorno plenamente seguro.