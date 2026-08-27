El agente, que regresaba a su domicilio en moto, intervino para auxiliar al militar en la persecución y retención del sospechoso junto a las Murallas Reales.

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CEUTA.— Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio y un efectivo de las Fuerzas Armadas han intervenido conjuntamente en la interceptación y detención de un migrante acusado de cometer presuntos tocamientos y mantener conductas agresivas hacia varias jóvenes en las inmediaciones del entorno de la gasolinera del Chorrillo y las Murallas Reales.

El suceso se desencadenó cuando el guardia civil, que acababa de concluir su jornada laboral y circulaba en motocicleta hacia su vivienda, observó a un grupo de personas corriendo por la zona. Al percatarse de que un militar en solitario perseguía a uno de los individuos, el agente decidió detener su marcha para prestar apoyo y garantizar la seguridad del efectivo castrense.

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Persecución a pie y traspaso a la Policía Nacional

Interceptación y reducción: Tras un primer intento de huida por parte del sospechoso, el guardia civil y el militar lograron darle alcance a pie y reducirlo en la vía pública. El agente hizo uso de su material reglamentario para mantenerlo engrilletado hasta la llegada de refuerzos.

Tras un primer intento de huida por parte del sospechoso, el guardia civil y el militar lograron darle alcance a pie y reducirlo en la vía pública. El agente hizo uso de su material reglamentario para mantenerlo engrilletado hasta la llegada de refuerzos. Denuncia por agresión sexual: Según manifestaron los efectivos militares presentes en el lugar, el individuo habría protagonizado conatos de intimidación, insultos y tocamientos no consentidos a varias mujeres en la zona, motivo por el que se le imputa un presunto delito contra la libertad sexual.

Según manifestaron los efectivos militares presentes en el lugar, el individuo habría protagonizado conatos de intimidación, insultos y tocamientos no consentidos a varias mujeres en la zona, motivo por el que se le imputa un presunto delito contra la libertad sexual. Custodia policial: Una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que circulaba por las inmediaciones asumió el control del arrestado para su traslado a dependencias policiales y la puesta a disposición judicial.

Mientras la Policía Nacional se hacía cargo de las diligencias, efectivos militares desplegaron un dispositivo de búsqueda en el perímetro cercano para tratar de localizar a otros acompañantes que se dieron a la fuga tras el incidente.