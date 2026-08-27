El agente, que regresaba a su domicilio en moto, intervino para auxiliar al militar en la persecución y retención del sospechoso junto a las Murallas Reales.
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CEUTA.— Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio y un efectivo de las Fuerzas Armadas han intervenido conjuntamente en la interceptación y detención de un migrante acusado de cometer presuntos tocamientos y mantener conductas agresivas hacia varias jóvenes en las inmediaciones del entorno de la gasolinera del Chorrillo y las Murallas Reales.
El suceso se desencadenó cuando el guardia civil, que acababa de concluir su jornada laboral y circulaba en motocicleta hacia su vivienda, observó a un grupo de personas corriendo por la zona. Al percatarse de que un militar en solitario perseguía a uno de los individuos, el agente decidió detener su marcha para prestar apoyo y garantizar la seguridad del efectivo castrense.
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Persecución a pie y traspaso a la Policía Nacional
- Interceptación y reducción: Tras un primer intento de huida por parte del sospechoso, el guardia civil y el militar lograron darle alcance a pie y reducirlo en la vía pública. El agente hizo uso de su material reglamentario para mantenerlo engrilletado hasta la llegada de refuerzos.
- Denuncia por agresión sexual: Según manifestaron los efectivos militares presentes en el lugar, el individuo habría protagonizado conatos de intimidación, insultos y tocamientos no consentidos a varias mujeres en la zona, motivo por el que se le imputa un presunto delito contra la libertad sexual.
- Custodia policial: Una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que circulaba por las inmediaciones asumió el control del arrestado para su traslado a dependencias policiales y la puesta a disposición judicial.
Mientras la Policía Nacional se hacía cargo de las diligencias, efectivos militares desplegaron un dispositivo de búsqueda en el perímetro cercano para tratar de localizar a otros acompañantes que se dieron a la fuga tras el incidente.