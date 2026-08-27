El ministro Ángel Víctor Torres, en su condición de mando único para abordar la crisis migratoria de Ceuta, ha hecho un llamamiento explícito a la calma y a la convivencia en la ciudad tras los incidentes de las últimas semanas. Acompañado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, Torres aseguró que la prioridad absoluta del Ejecutivo es el retorno de todas las personas que ingresaron a través de la frontera.

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La comparecencia se produjo tras una reunión de más de dos horas del recién creado Comité de Situación, en la que participaron diez ministros, así como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y representantes del Gobierno autonómico.

Claves de la comparecencia

Calma y convivencia: Torres recalcó que «la violencia nunca es el camino» y apeló al modelo histórico de convivencia de Ceuta para rebajar la tensión social.

Torres recalcó que «la violencia nunca es el camino» y apeló al modelo histórico de convivencia de Ceuta para rebajar la tensión social. Garantía de retornos según la ley: El ministro subrayó que el plan pasa por la devolución de todos los inmigrantes que cruzaron la frontera, pero aclaró que el proceso requiere filiación y triaje previo dentro del marco legal estricto. Recordó que precipitar devoluciones sin garantías provocó condenas judiciales a responsables públicos en crisis pasadas (2020-2021).

El ministro subrayó que el plan pasa por la devolución de todos los inmigrantes que cruzaron la frontera, pero aclaró que el proceso requiere filiación y triaje previo dentro del marco legal estricto. Recordó que precipitar devoluciones sin garantías provocó condenas judiciales a responsables públicos en crisis pasadas (2020-2021). Descarte de los polideportivos: El Gobierno rectifica la previsión inicial y confirma que las instalaciones deportivas no se habilitarán como centros de acogida provisionales. Se están buscando y evaluando espacios alternativos en consenso con el Ejecutivo ceutí.

El Gobierno rectifica la previsión inicial y confirma que las instalaciones deportivas no se habilitarán como centros de acogida provisionales. Se están buscando y evaluando espacios alternativos en consenso con el Ejecutivo ceutí. Casos especiales: Los solicitantes de asilo serán gestionados conforme al derecho internacional, mientras que para los menores no acompañados se aplicarán los parámetros fijados tras la modificación de la Ley de Extranjería.

Los solicitantes de asilo serán gestionados conforme al derecho internacional, mientras que para los menores no acompañados se aplicarán los parámetros fijados tras la modificación de la Ley de Extranjería. Seguimiento desde Moncloa: La primera sesión del Comité de Situación se celebró el mismo día de la publicación de su decreto de creación. Para este viernes está prevista una nueva reunión extraordinaria encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Torres admitió la urgencia de los vecinos por recuperar la cotidianeidad previa al 30 de julio, comprometiéndose a acelerar los despliegues de personal y recursos para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

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