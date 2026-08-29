El equipo verdiblanco busca pleno de triunfos tras conocer sus rivales en la UEFA Champions League y antes de recibir al Real Madrid en La Cartuja el 4 de septiembre, en un choque marcado por la configuración incompleta de la plantilla y un horario atípico.

El Real Betis Balompié regresa este fin de semana al torneo doméstico para disputar la tercera jornada de LaLiga EA Sports, en un enfrentamiento que le medirá al Levante UD en tierras valencianas. Tras haber conocido a los ocho rivales con los que se verá las caras en la fase inicial de la UEFA Champions League durante la presente campaña, la entidad de Heliópolis debe volver a centrar todos sus esfuerzos en la competición liguera. El bloque dirigido por la plantilla verdiblanca afronta este compromiso con el objetivo primordial de sumar una victoria que le permita firmar un inicio de campeonato perfecto con un bagaje de nueve puntos sobre nueve posibles.

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El duelo adquiere una trascendencia añadida por el calendario inmediato que aguarda a la escuadra heliopolitana. Y es que el choque ante el conjunto granota representa el último examen competitivo antes de afrontar una cita de máxima exigencia: la visita del Real Madrid al Estadio de La Cartuja programada para el próximo 4 de septiembre. Conseguir el triunfo en la Comunidad Valenciana permitiría a los verdiblancos consolidar su dinámica positiva y mantener el ritmo de cabeza en este tramo inicial del torneo, todo ello en un contexto donde el plantel aún no se da por cerrado de forma definitiva.

Horario del Levante – Real Betis en la jornada 3 de LaLiga

El encuentro entre el Levante UD y el Real Betis Balompié se disputará en una franja horaria poco habitual respecto a los estándares habituales de la competición. El pitido inicial del colegiado resonantará a partir de las 17:00 horas (horario peninsular español), momento en el que arrancará este compromiso entre la escuadra granota y el conjunto de las trece barras en el feudo levantinista.

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Dónde ver el Levante – Real Betis por televisión y online en directo

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo de este duelo entre verdiblancos y blaugranas dispondrán de diferentes alternativas para presenciar la retransmisión televisiva en directo. La cobertura oficial en España estará disponible a través de la plataforma de pago DAZN LaLiga, encarga de llevar las imágenes del choque a los hogares suscritos. De forma paralela, el choque podrá seguirse en los establecimientos de hostelería y restauración mediante la señal canalizada por LaLiga TV Bar.