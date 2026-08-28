Resultados de la Bundesliga (Regular Season) – Jornada 1

Bayern München venció 5-1 al VfB Stuttgart el viernes, 28 de agosto de 2026, en el único partido de la jornada inaugural de la Regular Season.

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Bayern München 5 – 1 VfB Stuttgart

Resumen del día

El Bayern mostró superioridad ofensiva y cerró el choque con cuatro goles de diferencia, un marcador que le otorga la mejor diferencia de la jornada. Al haberse jugado solo un encuentro, ese resultado coloca a Bayern provisionalmente al frente de la clasificación por diferencia de goles. Stuttgart consiguió anotar, pero no encontró respuestas para frenar las llegadas rivales. Es la primera victoria del Bayern en esta edición de la Regular Season.

La clasificación quedará más definida a partir de la próxima jornada, cuando se disputen más partidos.

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