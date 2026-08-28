La ronda española afronta su segunda jornada de montaña con un exigente trazado de 149,8 kilómetros y cinco puertos puntuables que pondrán a prueba al líder Tadej Pogacar antes del fin de semana.

La 81ª edición de La Vuelta Ciclista a España alcanza este viernes 28 de agosto su séptima jornada de competición, completando así la primera semana de una carrera que tuvo su inicio en Mónaco y que ha transitado por los territorios de Francia y Andorra antes de adentrarse plenamente en la península ibérica. Tras dejar atrás las etapas iniciales, la caravana ciclista se dispone a afrontar una prueba clave en la lucha por la clasificación general.

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El esloveno Tadej Pogacar afronta esta jornada en una posición privilegiada dentro de la tabla, con la vista puesta en la meta final de Granada, donde se coronará al vencedor de la prueba tras completar los 3.275 kilómetros totales de los que consta la ronda. La presente edición cuenta con un recorrido estructurado en cuatro etapas llanas, seis de montaña, cuatro de media montaña, dos contrarrelojes individuales, una etapa ondulada con final en alto y cuatro etapas onduladas. La cita de hoy supone la segunda prueba de montaña de las seis previstas en la alta competición.

Horarios de la etapa 7 de La Vuelta a España 2026

La jornada entre Vall d’Alba y el alto turolense vivirá su pistoletazo de salida neutralizado a las 13:40 horas. El desarrollo de la prueba sobre el trazado previsto llevará al pelotón a completar los casi 150 kilómetros de recorrido en un margen temporal cuya llegada a meta en Aramón Valdelinares está estimada en torno a las 17:19 horas en horario peninsular.

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Recorrido, perfil y puertos del día

El itinerario diseñado para este viernes consta de una distancia total de 149,8 kilómetros. La carrera partirá desde la localidad de Vall d’Alba y ofrecerá un terreno idóneo para que los corredores busquen protagonizar las primeras escapadas de la jornada. A lo largo de la travesía, el pelotón afrontará un severo encadenado de montaña compuesto por cinco ascensos puntuables.

Durante la primera parte del trayecto y el tramo intermedio, las exigencias vendrán marcadas por la subida al Puerto de El Remolcador y al Puerto de San Rafael, ambos catalogados como puertos de segunda categoría. Del mismo modo, los ciclistas deberán superar las rampas del Alto de Zucaina y del Puerto Fuente de Rubielos, catalogados en este caso como dificultades montañosas de tercera categoría. La jornada culminará con la ascensión a la estación de esquí de Aramón Valdelinares, un puerto de primera categoría que acogerá la línea de meta.

Trazado y localidades de paso

El transcurso de la etapa 7 llevará a los participantes a discurrir por la comunidad autónoma de Aragón, coincidiendo temporalmente con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP. La ruta trazada atravesará diversas poblaciones de la geografía autonómica y provincial, destacando el paso de los corredores por municipios como Vilaframés, Les Useres, Llucena del Cid, Montanejos, Puebla de Arenoso o Mora de Rubielos, entre otros puntos clave del itinerario.

Dónde ver la etapa por televisión y streaming en directo

Para seguir el desarrollo de La Vuelta Ciclista a España 2026 en directo dentro de España, la cadena Eurosport cuenta con los derechos de emisión televisiva para ofrecer la cobertura íntegra en exclusiva de todas las etapas de la carrera. Asimismo, la corporación pública RTVE ofrecerá las fases decisivas y los tramos finales de cada jornada mediante sus emisiones en La 1 o a través del canal especializado Teledeporte.

En lo que respecta a la cobertura digital y el seguimiento online, los aficionados podrán acceder a la retransmisión en vivo mediante la señal en streaming que proporcionan las aplicaciones oficiales de los dos operadores autorizados, con acceso garantizado para dispositivos como teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.