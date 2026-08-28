28 de agosto de 2026: en la jornada 1 del Grupo 1 de la Primera División RFEF, Pontevedra ganó 0-1 al Real Avilés y el Cacereño derrotó 1-0 al Mirandés.

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Todos los resultados (Group 1 – 1)

Real Avilés 0 – 1 Pontevedra

Cacereño 1 – 0 Mirandés

Resumen de la jornada

Ambos partidos se resolvieron por la mínima, dejando a Pontevedra y Cacereño con tres puntos y un gol a favor en la tabla inicial. Los marcadores reflejan encuentros de baja anotación en los que la eficacia ofensiva marcó la diferencia. Real Avilés y Mirandés intentaron responder, pero no encontraron el gol que hubiera cambiado el signo de los duelos. La próxima jornada del Grupo 1 será clave para comprobar si estos triunfos iniciales sirven para ocupar posiciones destacadas.

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