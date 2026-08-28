Jornada 3 de LaLiga (28 de agosto de 2026)

Racing Santander 3-2 Elche; Alavés 1-0 Villarreal — resultados de la tercera jornada de LaLiga del 28 de agosto de 2026.

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Partidos disputados y resultados

Racing Santander 3 – 2 Elche

Alavés 1 – 0 Villarreal

En Santander se vio un partido con cinco goles que terminó 3-2 a favor del Racing; el Elche marcó dos veces pero no sumó. El encuentro entre Alavés y Villarreal fue más cerrado: 1-0 para el Alavés, decidido por un único tanto.

Los dos resultados ofrecen lecturas distintas para la jornada: un choque abierto con alternativas en el marcador y otro de máxima exigencia defensiva. Ambos equipos tendrán que ajustar detalles tácticos de cara a la próxima jornada.

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