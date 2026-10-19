El histórico edificio del Almacén de la Rampa de Abastos en Ceuta inicia una nueva etapa definitiva tras años de espera. El Ministerio de Vivienda ha sacado a concurso las obras de rehabilitación, una ambiciosa actuación dotada con un presupuesto de 7,2 millones de euros y un plazo de ejecución estimado en 18 meses.

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Los nuevos equipamientos culturales

El proyecto transformará este emblemático vestigio de las antiguas fortificaciones y de la logística defensiva de la ciudad en un importante foco cultural y administrativo, albergando dos nuevos equipamientos:

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Un Museo Militar: Diseñado para albergar y conservar piezas de artillería, armamento, uniformes, medallas, documentos, fotografías y obras de arte. Para ello, la intervención arquitectónica incluirá exigentes condiciones técnicas de climatización, control de humedad relativa, iluminación y calidad del aire. El Faro de Ceuta

Diseñado para albergar y conservar piezas de artillería, armamento, uniformes, medallas, documentos, fotografías y obras de arte. Para ello, la intervención arquitectónica incluirá exigentes condiciones técnicas de climatización, control de humedad relativa, iluminación y calidad del aire. El Faro de Ceuta El Archivo General de la Ciudad: Situado en la primera planta, acogerá los diversos fondos documentales de Ceuta. Esta área contará con espacios especializados para la recepción, limpieza, catalogación, conservación y reprografía de documentos, además de despachos y zonas de atención directa a los ciudadanos. El Faro de Ceuta

Financiación y plazos

Esta gran actuación cuenta con la colaboración entre administraciones para su desbloqueo, en el que participan tanto el Estado a través del Ministerio de Vivienda como la Ciudad Autónoma de Ceuta. Con el inicio de la licitación, el inmueble se prepara para dejar atrás su función meramente histórica de almacenamiento y convertirse en un referente de la memoria militar y la conservación del patrimonio ceutí.

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