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La Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta ha conmemorado la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un importante evento musical celebrado en el Teatro Auditorio del Revellín.

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Durante el concierto, la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, recibió de manos de su autor, José Miñano, la partitura del pasodoble ‘Juan Jesús Vivas Lara’, una composición que destaca la figura del presidente de la Ciudad.

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Este acto no solo celebró la música y su valor cultural, sino que también sirvió como un reconocimiento a la labor del presidente, Juan Jesús Vivas, mediante esta nueva obra musical, que se inserta en el marco de las festividades dedicadas a los músicos.