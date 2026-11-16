La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) reunirá este miércoles a deportistas olímpicos y profesionales del ámbito deportivo en una nueva edición de la jornada «Impulsando la igualdad en el deporte», organizada en colaboración con el Comité Olímpico Español (COE) e Iberdrola.

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‹ › Foto 1 de 3 La UEMC reúne a deportistas olímpicos para analizar la igualdad en el deporte

El encuentro servirá para compartir experiencias y reflexionar sobre los avances y los desafíos que todavía existen para lograr una participación más igualitaria de las mujeres en el deporte, tanto en la competición como en los puestos de dirección y gestión.

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La jornada comenzará a las 11:00 horas en el salón de actos del Edificio 3 del campus de la UEMC, con la bienvenida del rector, David García López. A continuación, Íñigo Rueda, responsable de Marketing y Sostenibilidad del COE, dará a conocer el proyecto "Impulsando la igualdad en el deporte", mientras que Bernardo Cuenca, especialista en Patrocinios Deportivos de Iberdrola, explicará la iniciativa "Empoderamiento de mujeres en el deporte".

La mesa redonda, moderada por Uriel Reguero Ribera, contará con la participación de la exgimnasta olímpica Alba Caride, el taekwondista olímpico Adrián Vicente y la preparadora física y entrenadora Inés Álvarez Guillén. A partir de sus distintas trayectorias, compartirán su visión sobre la evolución de la presencia femenina en el deporte y los retos que aún quedan por superar.

La jornada se enmarca en el programa de empoderamiento promovido por el Comité Olímpico Español e Iberdrola, con el apoyo de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional, que busca favorecer una mayor presencia femenina en los espacios de decisión.