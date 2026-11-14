El Concurso Literario Puerto de Sotogrande 2026 ya tiene ganadores. La quinta edición del Concurso de Relato y la séptima de Poesía han recibido más de 200 obras entre ambas convocatorias, una participación que confirma el interés que despiertan estos certámenes y su consolidación como una cita destacada para la creación literaria.

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‹ › Foto 1 de 2 El Concurso Literario Puerto Sotogrande 2026 supera las 200 obras presentadas

La elevada participación ha requerido un trabajo minucioso de lectura y valoración por parte del jurado, por lo que la deliberación y la decisión final han llevado su tiempo. El objetivo ha sido examinar cada obra con la atención que merece y seleccionar aquellas que, por su calidad literaria, han obtenido las mejores puntuaciones.

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Los certámenes están organizados por Puerto Deportivo Sotogrande y coordinados por Palabreando Talleres de Escritura, bajo la dirección de Nuria Ruiz Fernández y con la coordinación de Eli Ramos, en representación de la marina sanroqueña, tanto en la organización logística como en el desarrollo de esta iniciativa cultural.

La entrega de premios de ambos certámenes está prevista para el próximo domingo 13 de diciembre, a las 10:30 horas, junto al Almacén del Puerto, en las instalaciones de Puerto Sotogrande. Las personas galardonadas ya han sido informadas de los resultados de esta edición.

La celebración de estos concursos literarios es posible gracias al compromiso y la implicación de las entidades y empresas que respaldan esta iniciativa cultural año tras año. En esta edición, Fundación Navega participa como patrocinadora y hace posible la entrega de los premios locales de Poesía y Relato.