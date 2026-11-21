El Lille – Bayern Múnich se juega el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 4. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Lille – Bayern Múnich

Lille – Bayern Múnich Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 4

Movistar Liga de Campeones 4 Estadio: Stade Pierre-Mauroy

El Stade Pierre-Mauroy acogerá el encuentro entre Lille y Bayern Múnich correspondiente a la jornada 5 de la Champions League. Lille se encuentra en la 35ª posición con 1 punto tras 4 partidos, habiendo anotado 4 goles y recibido 10. En sus últimos 4 encuentros, el equipo ha cosechado 0 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Bayern Múnich ocupa la 13ª posición con 8 puntos, habiendo marcado 12 goles y encajado 5. En sus últimos 4 partidos, el equipo alemán ha logrado 2 victorias y 2 empates, manteniendo su imbatibilidad.

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Así llegan los equipos

Lille: 35º con 1 puntos en 4 partidos (4 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 4 partidos: 0 victorias, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-D-D-D)

Bayern Múnich: 13º con 8 puntos en 4 partidos (12 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 4 partidos: 2 victorias, 2 empates y 0 derrotas (resultados: V-E-E-V)

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