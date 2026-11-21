El Atlético de Madrid – Viking se juega el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar Liga de Campeones 4. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Atlético de Madrid – Viking

Atlético de Madrid – Viking Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar Liga de Campeones 4

Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar Liga de Campeones 4 Estadio: Metropolitano Stadium (Madrid)

El Atlético de Madrid se enfrenta al Viking en la jornada 5 de la Champions League en el Metropolitano Stadium de Madrid. Ambos equipos llegan al encuentro con 4 puntos tras 4 partidos, aunque el conjunto español presenta un balance de 4 goles a favor y 5 en contra, mientras que el equipo noruego cuenta con 9 goles a favor y 10 en contra. En sus últimos 4 partidos, el Atlético ha logrado 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, mientras que el Viking ha obtenido 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Atlético de Madrid: 23º con 4 puntos en 4 partidos (4 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-E-V-D)

Viking: 22º con 4 puntos en 4 partidos (9 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-D-E-D)

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