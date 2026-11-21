El Club Brugge KV – Liverpool se juega el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 4.
- Partido: Club Brugge KV – Liverpool
- Competición: Champions League, jornada 5
- Fecha: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 21:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 4
- Estadio: Jan Breydel Stadion (Brugge)
El Club Brugge KV se enfrenta al Liverpool en la jornada 5 de la Champions League en el Jan Breydel Stadion. Ambos equipos llegan al encuentro con 9 puntos en 4 partidos, aunque el Brugge ocupa la 9ª posición con 11 goles a favor y 7 en contra, mientras que el Liverpool está en la 8ª posición con 14 goles a favor y 10 en contra. En sus últimos 4 partidos, el Brugge ha conseguido 3 victorias y 1 derrota, mientras que el Liverpool también ha logrado 3 victorias, pero con una derrota en su último encuentro.
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Así llegan los equipos
- Club Brugge KV: 9º con 9 puntos en 4 partidos (11 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 4 partidos: 3 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-D)
- Liverpool: 8º con 9 puntos en 4 partidos (14 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 4 partidos: 3 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V-V-V)
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