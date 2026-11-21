El Club Brugge KV – Liverpool se juega el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 4.

Partido: Club Brugge KV – Liverpool

Club Brugge KV – Liverpool Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 4

Movistar Liga de Campeones 4 Estadio: Jan Breydel Stadion (Brugge)

El Club Brugge KV se enfrenta al Liverpool en la jornada 5 de la Champions League en el Jan Breydel Stadion. Ambos equipos llegan al partido con 9 puntos en 4 partidos, aunque el Brugge ocupa la 9ª posición con 11 goles a favor y 7 en contra, mientras que el Liverpool es 8º con 14 goles a favor y 10 en contra. En sus últimos encuentros, el Brugge ha logrado 3 victorias y 1 derrota, mientras que el Liverpool también ha conseguido 3 victorias y 1 derrota. Será un duelo interesante entre dos equipos que buscan consolidar su posición en la competición.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Así llegan los equipos

Club Brugge KV: 9º con 9 puntos en 4 partidos (11 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 4 partidos: 3 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-D)

Liverpool: 8º con 9 puntos en 4 partidos (14 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 4 partidos: 3 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V-V-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.