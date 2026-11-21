El Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe se juega el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 4.

Partido: Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe

Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 4

Movistar Liga de Campeones 4 Estadio: Stamford Bridge (London)

El partido entre Shakhtar Donetsk y Fenerbahçe se disputará en Stamford Bridge, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League. El Shakhtar Donetsk ocupa la 21ª posición con 4 puntos tras 4 partidos, habiendo anotado 4 goles y recibido 4. En sus últimos 4 encuentros, el equipo ha logrado 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Fenerbahçe se sitúa en la 19ª posición con 5 puntos, con un balance de 6 goles a favor y 11 en contra. En sus últimos 4 partidos, el equipo ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Shakhtar Donetsk: 21º con 4 puntos en 4 partidos (4 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-D-V-E)

Fenerbahçe: 19º con 5 puntos en 4 partidos (6 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-E-D-E)

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