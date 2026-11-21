El Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe se juega el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 4.
- Partido: Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe
- Competición: Champions League, jornada 5
- Fecha: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 21:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 4
- Estadio: Stamford Bridge (London)
El Shakhtar Donetsk se enfrenta al Fenerbahçe en la jornada 5 de la Champions League en el estadio Stamford Bridge de Londres. El equipo ucraniano ocupa la 21ª posición con 4 puntos tras 4 partidos, habiendo anotado 4 goles y recibido 4. En sus últimos encuentros, el Shakhtar ha logrado 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Fenerbahçe se sitúa en la 19ª posición con 5 puntos, con 6 goles a favor y 11 en contra. En sus últimos 4 partidos, el equipo turco ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 1 derrota.
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Así llegan los equipos
- Shakhtar Donetsk: 21º con 4 puntos en 4 partidos (4 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-D-V-E)
- Fenerbahçe: 19º con 5 puntos en 4 partidos (6 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-E-D-E)
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