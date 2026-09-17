Las lluvias intensas que afectan al Mediterráneo mantienen este jueves la atención por sus efectos en varias comunidades, aunque el episodio también afecta a zonas próximas a Ceuta por las condiciones meteorológicas del litoral mediterráneo.

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El episodio de lluvias intensas que afecta desde este miércoles al litoral mediterráneo continúa este jueves con incidencias en varias comunidades autónomas, según la información trasladada por los servicios de emergencia y organismos afectados.

Las precipitaciones han provocado inundaciones, cortes de carreteras y alteraciones en el transporte en distintos puntos del Mediterráneo. Entre las principales incidencias registradas se encuentra el fallecimiento de un hombre en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, cuyo cuerpo fue localizado tras ser arrastrado su vehículo por el agua en una riera.

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En Cataluña, la Generalitat ha enviado un aviso ES-Alert a las comarcas del Barcelonès y el Maresme ante un episodio considerado severo de precipitaciones. Los Bomberos han atendido 270 avisos hasta las siete de la mañana de este jueves por las lluvias, con actuaciones relacionadas con acumulaciones de agua e incidencias derivadas del temporal.

En la Comunidad Valenciana, las fuertes lluvias han provocado problemas de movilidad, cortes y suspensión de actividades. El aeropuerto de Valencia recuperó la operatividad durante la madrugada después de que las tormentas obligaran a desviar vuelos. Aena informó de 12 desvíos y recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de acudir a la terminal.

También se han suspendido clases en diferentes municipios de Murcia, Alicante, Valencia y Almería debido a los avisos meteorológicos. La Universidad de Valencia ha comunicado que la actividad docente se desarrollaría de forma online cuando fuera posible, mientras que la Universidad Miguel Hernández de Elche suspendió las clases y actividades durante la mañana.

El episodio meteorológico mantiene la vigilancia en el litoral mediterráneo mientras continúan las actuaciones de los servicios de emergencia. En Ceuta, la evolución de las condiciones meteorológicas del entorno mediterráneo sigue siendo un elemento de atención para los ciudadanos ante posibles cambios en el tiempo.