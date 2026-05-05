Consulte los números premiados y las combinaciones ganadoras de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE celebrados este lunes. El bote de la Primitiva alcanza los 24,5 millones de euros y el cupón diario reparte 35.000 euros por billete.

La jornada de sorteos celebrada este lunes, 4 de mayo de 2026, ha dejado una nueva lista de combinaciones ganadoras en los principales juegos de azar en España. Los apostantes de la Primitiva, la Bonoloto, el EuroDreams y el cupón diario de la ONCE ya pueden comprobar los resultados oficiales para verificar si sus boletos han resultado agraciados en las distintas categorías de premios.

La Primitiva y el Joker

El sorteo de la Primitiva ha sido uno de los más destacados de la noche, con un bote especial que asciende a 24,5 millones de euros. La combinación ganadora está formada por los números 16, 17, 22, 33, 43 y 45. En esta ocasión, el número complementario ha recaído en el 47, mientras que el reintegro ha sido el 2.

De forma paralela, el sorteo del Joker ha premiado al número 9788889, cuyo poseedor recibirá una cuantía de 1 millón de euros, completando así los premios mayores de esta modalidad gestionada por Loterías y Apuestas del Estado.

Sorteo de la Bonoloto

En cuanto a la Bonoloto, el sorteo celebrado ayer lunes ha arrojado la siguiente combinación ganadora: 05, 11, 24, 32, 46 y 49. La extracción ha completado la lista de premios con el número 17 como complementario y el número 9 como reintegro. Este sorteo diario continúa siendo uno de los más seguidos por su frecuencia y accesibilidad para los participantes.

Resultados del cupón de la ONCE

Por su parte, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha realizado el sorteo de su cupón diario correspondiente al 4 de mayo. El número premiado ha sido el 84054, agraciado con 35.000 euros por billete. Además, la fortuna ha sonreído de manera especial a la serie 034 del mismo número, que ha resultado ganadora de «La Paga»: una renta de 36.000 euros anuales durante los próximos 25 años.

EuroDreams

Finalmente, el sorteo europeo EuroDreams también ha hecho públicos sus resultados en esta jornada de lunes. Los números que han conformado la combinación ganadora son el 12, 21, 27, 30, 34 y 38. En la categoría del número «sueño», el dígito extraído ha sido el 1.

Es conveniente recordar que la única lista oficial válida para la comprobación de los premios es la que proporcionan directamente Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE, siendo recomendable acudir a sus puntos de venta o canales autorizados para la validación definitiva de los boletos.