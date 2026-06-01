Las familias Castro, Guijarro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente denuncian un «incumplimiento radical» en la venta del club, reclaman la penalización pactada y amenazan con demandas.

La guerra interna por el control del Sevilla FC ha saltado por los aires de forma definitiva. A pocas horas de que el exfutbolista Sergio Ramos comparezca ante los medios para explicar la ruptura de las negociaciones para la compra del club, los máximos accionistas de la entidad de Nervión se han adelantado emitiendo una dura y extensa carta conjunta. En ella, las familias que controlan el capital social —incluyendo de forma sorpresiva una postura unificada entre los Castro, Guijarro, Carrión, Alés y José María del Nido Benavente— acusan directamente al camero de haber urdido una estrategia de «maquinaciones y engaño» premeditada desde hace meses.

Según detallan los propietarios, Ramos y sus asesores dinamitaron el pasado 27 de mayo un acuerdo que ya estaba cerrado y refrendado, cambiando radicalmente las condiciones y los inversores a solo cinco días de que venciese el periodo de exclusividad.

Cronología de una negociación rota

Los firmantes desglosan en el comunicado cómo se fraguó el proceso de venta del paquete mayoritario de acciones (hasta el 85% del capital social) y en qué punto se produjo el «cambio radical»:

26 de enero de 2026: Se suscribe una carta de intenciones vinculante con el grupo Five Eleven Capital y Sergio Ramos . El acuerdo incluía el pago al contado de las acciones y la obligación de realizar una ampliación de capital posterior de 80 millones de euros para sanear el club.

Se suscribe una carta de intenciones vinculante con el grupo . El acuerdo incluía el pago al contado de las acciones y la obligación de realizar una ampliación de capital posterior de para sanear el club. 9 de febrero de 2026: Comienza una auditoría (due diligence) de 45 días, prorrogada dos semanas más por los accionistas, que concluye de forma satisfactoria según los propios compradores.

Comienza una auditoría (due diligence) de 45 días, prorrogada dos semanas más por los accionistas, que concluye de forma satisfactoria según los propios compradores. 11 de mayo de 2026: En una reunión presencial, los accionistas ceden a nuevas exigencias de Ramos, aceptando un aplazamiento de pago, una reducción del precio y asumiendo ellos la mayoría de las pérdidas de la temporada ante la entrada de un supuesto «nuevo inversor», el grupo mexicano DMI .

En una reunión presencial, los accionistas ceden a nuevas exigencias de Ramos, aceptando un aplazamiento de pago, una reducción del precio y asumiendo ellos la mayoría de las pérdidas de la temporada ante la entrada de un supuesto «nuevo inversor», el grupo mexicano . 27 de mayo de 2026: Ramos y su entorno anuncian que no cumplirán lo pactado. Desvelan que los fondos internacionales solventes y la propia Five Eleven han desaparecido, quedando DMI como único inversor, y alterando de arriba abajo las condiciones fijadas.

Acusaciones de daño reputacional y riesgo patrimonial

Los dueños del Sevilla tildan la actitud de Ramos como una «manifiesta falta de respeto al Club» e impropia de una figura de su relevancia. Aseguran que el cambio de perfil del comprador sembraba incluso «dudas sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad».

Asimismo, el grupo mayoritario defiende la transparencia de las cuentas de la sociedad y acusa al entorno del jugador de difundir datos falsos sobre la economía del club con el único fin de «aprovecharse de ella de manera taimada» y forzar una rebaja de precio.

Extracto del comunicado: «Esa presunta delicada situación económica no sería jamás argumento válido para que ningún interesado quisiera (…) utilizarla como moneda de cambio para alterar unas condiciones ya pactadas, con el agravante de que se han usado para hacer daño reputacional al Club».

Acciones legales inmediatas y reactivación de otras ofertas

La respuesta jurídica de los accionistas ya está en marcha. El bloque mayoritario ha confirmado el envío esta misma mañana de una notificación formal a Sergio Ramos y a Five Eleven Capital en la que:

Denuncian el incumplimiento del contrato. Reclaman el pago de la cláusula penal estipulada en el acuerdo de exclusividad. Anuncian la reclamación de daños y perjuicios adicionales por una conducta que califican de «dolosa y fraudulenta». Exigen el cese inmediato de las filtraciones, advirtiendo de graves demandas si Ramos vulnera el pacto de confidencialidad en su rueda de prensa de esta tarde.

Finalmente, los propietarios mandan un mensaje de tranquilidad al sevillismo. Tras reconocer de forma autocrítica que la situación deportiva y corporativa actual «no se corresponde con la historia del Club», informan de que desde este mismo lunes se han retomado los contactos con otros grupos inversores sólidos cuyas propuestas habían quedado congeladas para otorgarle la exclusividad a Sergio Ramos.