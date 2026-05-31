La selección española busca certificar el liderato del grupo A ante el combinado croata en el Rakvere Linnastaadion de Estonia en la tercera jornada del torneo continental

MADRID. La selección española de fútbol se enfrenta a Croacia este domingo, 31 de mayo, en las instalaciones del Rakvere Linnastaadion, ubicado en Estonia. El encuentro corresponde al último de los tres partidos que componen la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino 2026. ‘La Rojita’, que ostenta la condición de máxima ganadora histórica de esta competición continental, afronta este compromiso con el objetivo de superar su último obstáculo de la primera fase para certificar su pase hacia la fase final del torneo, donde se citan las cuatro mejores selecciones.

El camino del conjunto español en este inicio de torneo se ha saldado con un balance positivo. Tras un arrollador debut frente a la anfitriona Estonia, a la que derrotó por un contundente 1-4, la selección española consolidó su posición mediante una importante victoria por la mínima (0-1) ante Bélgica, considerada la otra gran candidata a encabezar el grupo A. Estos resultados dejan el liderato de España encarrilado de cara a la última jornada de esta fase. De mantener esta posición de privilegio al término del día, ‘La Rojita’ quedaría emparejada en las semifinales contra la segunda clasificada del grupo B, una plaza que actualmente se encuentra ocupada por la selección de Italia.

Por su parte, Croacia encara el duelo con la necesidad de apurar sus opciones para conseguir uno de los dos billetes en juego que dan acceso directo a la fase final del Europeo sub-17. El combinado ajedrezado, en caso de lograr imponerse este domingo a España, elevaría su renta en la clasificación hasta los 6 puntos. Dicho escenario podría generar un triple empate en la tabla del grupo A si Bélgica vence a Estonia en el otro enfrentamiento, una situación en la que el reglamento de la competición estipula que los resultados de los enfrentamientos directos entre las selecciones implicadas dictarían la sentencia definitiva.

Horario: ¿A qué hora juega la selección española sub-17 contra Croacia?

El partido entre las selecciones de España y Croacia, encuadrado en la tercera jornada de la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino, se disputará este domingo 31 de mayo a partir de las 13:30 horas (en horario de verano de Europa Central, CEST).

Televisión: ¿Dónde ver el España – Croacia gratis por televisión y online?

Los aficionados que deseen seguir el encuentro de la jornada 3 de la fase de grupos desde España dispondrán de opciones para hacerlo en abierto y sin coste. El partido de fútbol del Europeo sub-17 masculino entre España y Croacia se podrá ver gratis por televisión a través del canal Teledeporte. Asimismo, el choque internacional estará disponible en directo mediante retransmisión por internet en la modalidad de streaming a través de la plataforma oficial RTVE Play.