La competición de la regularidad del fútbol femenino en España afronta un nuevo compromiso liguero con la disputa de la jornada 30 de la Liga F en la temporada 2025/2026. El calendario oficial depara para esta fecha el enfrentamiento entre el Madrid CFF y el FC Barcelona, una cita en la que el conjunto catalán comparece tras haber sido el campeón de la Liga F 2024/25, un curso anterior que las azulgranas dominaron con puño de hierro y en el que consiguieron sumar además a sus vitrinas los títulos de la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

De cara al presente año deportivo, la máxima categoría nacional ha introducido variaciones en su identidad debido a motivos de patrocinio comercial. La competición de fútbol femenino estrenó esta temporada un nuevo patrocinador, una circunstancia por la cual el campeonato pasó a llamarse de forma oficial Liga F Moeve. Bajo esta nueva denominación corporativa, los diferentes clubes de la categoría de oro afrontan los encuentros definitivos establecidos por el calendario de la temporada 2025/26.

La planificación del choque liguero fija el Estadio Fernando Torres como el escenario designado para albergar el encuentro, donde el Badalona Women recibirá al FC Barcelona. Los aficionados al fútbol femenino disponen de toda la información pertinente relativa a la fecha, el horario y los canales de televisión con derechos de emisión para poder seguir la evolución del juego en directo desde el territorio español.

Horario del Madrid CFF contra FC Barcelona de la Liga F: ¿Cuándo se juega el partido?

El encuentro entre el Madrid CFF y el FC Barcelona, enmarcado en la jornada 30 de la Liga F Moeve, se disputará el próximo domingo, 31 de mayo de 2026. El pitido inicial de la contienda futbolística y el arranque del partido sobre el césped del Estadio Fernando Torres están programados para las 17:00 horas, considerando el horario peninsular español.

Canal de TV y dónde ver hoy en directo online el Madrid CFF – FC Barcelona en España

Los seguidores de ambas plantillas y el público interesado en seguir el desarrollo del partido en directo disponen de opciones oficiales de retransmisión en España. El encuentro de la Liga F entre el Madrid CFF y el FC Barcelona se podrá seguir en riguroso directo por televisión y a través de streaming online a través de la plataforma DAZN, operador encargado de ofrecer la señal televisiva de este evento de fútbol femenino.