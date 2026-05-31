La Real Sociedad y el Atlético de Madrid se enfrentan en un compromiso correspondiente a la jornada 30 de la Liga F de la temporada 2025/2026. El encuentro, que mide a dos de las entidades del fútbol femenino en España, se presenta como una de las citas de la jornada en la máxima categoría nacional, una competición que en la campaña anterior, la 2024/2025, coronó al FC Barcelona como campeón tras dominar con puño de hierro y sumar además a sus vitrinas los títulos de la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

De cara al presente curso deportivo, la competición de la regularidad ha introducido modificaciones en su identidad corporativa debido a la estrategia comercial de la organización. La máxima categoría del fútbol femenino español estrenó de este modo un nuevo patrocinador principal para la campaña 2025/2026, circunstancia por la cual el campeonato pasó a denominarse oficialmente Liga F Moeve. Bajo esta nueva denominación, los clubes afrontan el tramo decisivo de la temporada regular en busca de cumplir sus respectivos objetivos institucionales.

El conjunto donostiarra ejercerá la condición de local en su feudo para recibir la visita de la expedición madrileña. El escenario designado por el calendario oficial para albergar el choque entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid son las instalaciones de Zubieta, donde los aficionados e interesados en el fútbol femenino podrán seguir el desarrollo de los noventa minutos de juego.

Horario del Real Sociedad contra Atlético de Madrid en la Liga F: ¿Cuándo se juega el partido?

El encuentro correspondiente a la jornada 30 de la Liga F Moeve entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid se disputará el próximo domingo, 31 de mayo de 2026. El pitido inicial de la contienda y el arranque del partido sobre el césped de Zubieta están programados para las 12:00 horas, considerando el horario peninsular español.

Canal de televisión y dónde ver en directo online el Real Sociedad – Atlético de Madrid en España

Los seguidores de ambos equipos y el público general que deseen seguir la evolución del marcador en directo dentro del territorio español disponen de opciones oficiales para la retransmisión. El partido de fútbol femenino entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid se podrá ver y seguir en riguroso directo a través de la plataforma de televisión y streaming DAZN, operador encargado de ofrecer la señal televisiva del evento en España.